患自閉症男涉在網上貼文籲平安夜上街　被控煽動罪　案轉區院審

患有自閉症的送貨員涉在「連登討論區」發布貼文，呼籲他人在平安夜上街集結，及襲擊落單警員等，他被控以煽動參與非法集結等4項罪名。案件今（5日）在西九龍法院再訊，辯方就3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪可否交付區域法院審理提出爭議。羅德泉主任裁判官聽罷雙方陳詞後，裁定該3罪可與首項煽惑罪一併轉上區院，案件押後至5月19日在區院答辯。



被告陳泰森（22歲，送貨員），被控1項煽動參與非法集結，指其於2021年12月13日在香港煽動他人參與普通法及《公安條例》第18條下的非法集結。

他另被控3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪則，指其於去年8月19日至12月8日期間在「連登討論區」、約於去年9月4日及於9月21日至22日期間在Telegram頻道「LIBERKONG 公海」發表陳述。上述貼文及陳述具意圖包括：引起憎恨或藐視中央機關或香港特別行政區政府或激起對其離叛；引起他人對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項。

案件編號：WKCC 5115/2021