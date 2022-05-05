保護兒童會正式任命周舜宜為總幹事　形容重整童樂居複雜但必須做

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒案，時任總幹事蔡蘇淑賢請辭，該會今日宣布任命已署任數月的周舜宜為總幹事，明日生效。

周舜宜形容重整童樂居服務的任務「複雜但又必須要做」，過去數月在香港保護兒童會的工作，是其職業生涯中最挑戰性亦別具意義的日子。而該會義務執行委員會主席夏穆則指，將為她提供充足的資源，以落實改革及童樂居服務重整計劃，該會將竭盡所能，重建社會大眾對保護兒童會的信任。



香港保護兒童會今天欣然宣佈任命周舜宜（圖左）為總幹事，即日生效。（香港保護兒童會提供）

香港保護兒童會指，於今年1月邀請周舜宜加入該會工作，在獲政府批准後，於3月9日正式履新，出任高級副總幹事（管理革新），並於3月15日接替離職的總幹事，出任署任總幹事。由明日起，周舜宜將正式出任該會總幹事。

周舜宜於特區政府擔任政務官超過25年，先後於10個不同崗位任職，涉獵範疇甚廣。在勞福事務上，她在加入政府前，曾在世界宣明會工作。在2007至2008年間，她曾擔任勞工及福利局政務助理。離開政府後，她亦曾任聯合國兒童基金會香港委員會總幹事。

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周舜宜：重整童樂居服務 複雜但又必須要做

周舜宜表示，過去數月在香港保護兒童會的工作，是其職業生涯中最挑戰性亦別具意義的日子。她提到「重整童樂居服務的任務複雜但又必須要做」 ，該會將繼續致力提供不同幼兒服務，以服務社群。

而香港保護兒童會義務執行委員會主席夏穆則表示，高興邀得周舜宜出任總幹事一職，該會將為她提供充足的資源，以落實改革及童樂居服務重整計劃，包括加強培訓、監管、內部制衡及提高人手比例等，希望使童樂居成為留宿兒童院舍服務的典範。他亦表示，在新任總幹事的領導下，該會將繼續努力落實獨立檢討委員會今年1月下旬發表首階段報告中的各項改革建議。

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