臨時疫苗通行證｜郵局逼爆申請認證人士　港府臨急重推網上申報

「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，方可進入食肆等表列處所，非本港打針人士，以及「回港易」等免檢疫者，則須向前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，始能獲發「疫苗接種紀錄二維碼」（二維碼），但《香港01》今天直擊所見，灣仔郵局未開門前已大排長龍，有市民怒斥當局做法「原始」。

食物及衞生局晚上公布，政府現正更新系統功能，計劃重新推出網上非本地疫苗接種紀錄申報平台，惟詳情仍待稍後公布。發言人提醒，自去年九月起已在口岸或郵政局獲發「二維碼」的抵港人士，毋須再前往郵政局申報。



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食物及衞生局發言人表示，政府昨日公布因應實施「疫苗通行證」第二階段，將向香港以外地區抵港人士發出「臨時疫苗通行證」及「康復紀錄二維碼」。

為提供多一個渠道讓市民申報其非本地新冠疫苗接種紀錄，政府現正更新系統功能，計劃重新推出網上非本地疫苗接種紀錄申報平台。詳情將盡快公布。

發言人強調，「臨時疫苗通行證」只適用於本年5月1日或以後抵港人士。由於5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士會於抵港時在口岸獲發「臨時疫苗通行證」，因此，只有在5月1日至4日期間入境香港並須接受強制檢疫的人士，以及在5月1日或以後從內地或澳門入境香港而毋須接受強制檢疫的人士（包括透過「回港易」、「來港易」計劃到港人士），才需要到18間指定郵政局獲取「臨時疫苗通行證」。

去年九月已取二維碼抵港人士 不需要再去郵局申報

發言人提到，自去年九月起已在口岸或郵政局獲發非本地新冠疫苗接種紀錄二維碼（或包含其康復身分的非本地疫苗接種紀錄二維碼）的抵港人士，無需再前往郵政局申報。至於其他持有非本地新冠疫苗接種紀錄的在港人士（包括香港居民及非香港居民及有疫苗接種紀錄的康復人士），他們仍然可到指定郵政局申報其非本地疫苗接種紀錄，或稍後於上述網上非本地疫苗接種紀錄申報平台申報。

郵局下周每日處理名額增至3000個

發言人表示，隨着「疫苗通行證」已進入第二階段，而第三階段亦將於5月31日起開始實施，香港郵政已從內部調配人手及增加服務櫃位，由今日起，每日處理名額已由早前的1,200個倍增至2,400個，下星期起更會增加至3,000個。