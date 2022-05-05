疫苗通行證｜灣仔郵局逾百人排隊申請臨時證　長者怒斥：好原始

「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入包括食肆等表列處所。對於不在本港接種疫苗人士，政府就透過香港郵政於日前開始向有需要公眾提供自願申報服務，以登記其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。



《香港01》記者今早到灣仔郵政局觀察，發現郵局未開門已大排長龍，大批本港及內地居民到場取籌，亦有少量外藉人士排隊。多名人士表示已連續排隊三日，因此吸取教訓後，早上六時半便來霸位。有內地人批評現場排隊落後，認為應開放網上預約；亦有港人建議政府，過關時應上傳市民於內地的疫苗記錄。



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早於第一階段「疫苗通行證」實施時，香港郵政已推出自願申報，讓公眾可登記其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。因此疫苗通行證第二階段推出後，該批人士須在「安心出行」登記政府提供的二維碼，取得「臨時疫苗通行證」，才可進出處所。

灣仔郵局逾百人排隊 頭位六時到達

灣仔郵政局今早九時已大排長龍，有逾百人等候。部份人士為內地居民，亦有少量外籍人士，更有人帶備椅子休息，其中，排第一的楊先生於去年取得香港身份證，今年初因西安封城來港避疫，卻遇上第五波疫情，坦言「不幸運」。

楊表示，由於消息混亂，以為所有郵局均可辦理手續，前日曾錯到天后郵局；昨日再到灣仔郵局排隊領籌食白果，估計當時有300人等候。因此他在吸取教訓後，今早六時便到此排隊。他亦稱，已在內地已接種兩劑科興疫苗，惟疫苗通行證第二階段實施後，便不能再自由活動，須急切申報以取得二維碼。

昨日連跑三間郵局撲空

排第二的顧小姐來自浙江寧波，稱最近來港探親，等待取消隔離而滯留香港。她於早上六時半已到達，同樣一連三日到郵局排籌，昨早曾到中環、灣仔、黃大仙三間郵局。

顧小姐於內地已接種兩劑科興疫苗，現在不能在食肆堂食，亦不能到超市購物。她批評政府沒公布申報詳情，又指現場排隊落後，認為應開放網上預約，憂慮日後的政策更不便，甚至不能返回內地。她揚言：「六點鐘來排隊都不行便不再來。」

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市民籲過關順便做記錄：排隊搞好原始

60多歲的林女士，於2020年9月曾到深圳照顧年邁的母親，並在當地接種兩劑科興疫苗，返港後再接種兩劑復必泰疫苗。由於她未向政府申報紀錄，除非再接種第五劑疫苗，否則將來恐不符合疫苗通行證的規定，「之前冇強制打針，所以冇所謂。」

林女士同樣三日仍未完成申報手續，今日安排外傭幫忙排隊以節省時間。她指，市民返港時須檢查內地健康碼，建議當時應上傳市民於內地的疫苗記錄。她亦批評政府：「咁樣搞好原始，𠵱家科技咁先進都咁排法！」

除了上述三宗個案外，不少人士的情況千奇百怪，例如老闆要求排隊取籌；亦有人聲稱無法返回內地，被迫滯留香港。今日籌號派光後，亦有市民心感不滿，與郵局職員爭辯。

議員聯署要求儘快開放疫苗通⾏證網上申報渠道

就郵局大排長龍情況，有包括張欣宇、楊永杰、林素蔚、洪雯及梁文廣等多名立法會議員、聯署向⾏政⻑官林鄭⽉娥、食物及衞⽣局局⻑陳肇始及創新及科技局局⻑薛永恒致函，要求當局儘快開放疫苗通⾏證網上申報渠道，認為現有申報管道完全無法滿⾜市⺠需求。

信函指，現時除了在邊境港⼝衛⽣處取得疫苗接種⼆維碼外，有需要市民只能前往指定郵局進⾏現場申報，但根據實地觀察，⼤部分郵局提供的相關服務完全無法滿⾜需求，常常在郵局開始營業後數分鐘內即告派籌爆滿，為市⺠造成巨⼤不便，情況⼗分不理想。

▼港府認可疫苗名單▼



▼疫苗通行證一覽▼

