疫苗通行證｜非本地接種可獲「臨時證」　須郵局辦理致大排長龍

「疫苗通行證」第二階段於上周六(4月30日)起生效,市民須接種兩針疫苗,始可進入食肆等表列處所。隨着港府放寬入境限制,非本港居民亦准抵港,港府將理順相關安排,明天(5日)起將向持有非本地疫苗接種或感染紀錄的入境人士,於口岸發出「臨時疫苗通行證」,供逗留期間出行之用,有效期最長六個月,當局已更新「安心出行」配合。

不過,已在港的相關人士,則須前往本港指定的18間郵局申辦。曾分別在意大利及香港各打兩針及一針的本地居民指,多區郵局近日大排長龍,且即日籌供不應求,他昨今兩天均曾到訪灣仔郵局辦理,但不得要領。他不滿當局安排欠周詳,造成不便。《香港01》已向郵政署作出查詢,正待回覆。



安心出行更新加「臨時疫苗通行證」

根據現時規定,市民須接種兩針疫苗,始可進入食肆、超市、美容院等表列處所,並須同時使用「安心出行」及「疫苗通行證」。港府今日突推出「安心出行」更新版本,並加入「臨時疫苗通行證」選項。

據政府公布,「臨時疫苗通行證」主要供非港人、持有非本地疫苗接種或感染紀錄的本地居民使用。由於港府於本月1日放寬入境限制,除本地居民外,已完成接種要求的非本地居民,並持有認可疫苗接種紀錄亦准予入境,考慮到他們在港出行情況,當局將於明天起,在口岸檢查抵港人士的的非本地疫苗接種紀錄或非本地康復紀錄,如獲確認,將向其發出強制檢疫令,以及新增的「臨時疫苗通行證」或「康復紀錄二維碼」,抵港後計180日內有效,即為期六個月,並可載入「安心出行」使用。

已入境人士需到18間指定郵政局辦理

至於其他入境人士或已身處本港境內的人士(包括香港居民及非香港居民),則可前往18間指定郵政局(見表),由職員代為申報。於政策「空窗期」期間、即本月1日起至今日抵港人士,則可於完成檢疫後補領。



當局又提到,由於從香港以外地區抵港的人士,或未能在相關地區接種「疫苗通行證」第三階段下要求的第三劑疫苗,由5月1日或以後相關人士可經以下渠道獲發「臨時疫苗通行證」:

三類可獲發「臨時疫苗通行證」人士:



(1)5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士,在抵港時將於口岸(包括陸路及機場口岸)獲發強制檢疫的檢疫令以外,同時獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼和「臨時疫苗通行證」。

(2)在5月5日前已入境香港並正接受強制檢疫的人士,可於完成檢疫後到18間指定郵政局填寫申報表、出示身份證明文件正本及其檢疫令,以獲取「臨時疫苗通行證」。

(3)5月1日或以後從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士(包括透過「回港易」、「來港易」計劃到港人士),可由5月5日起,到18間指定郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。申報人士須填寫申報表、出示身份證明文件正本及其他相關證明,如顯示其抵港日期的「回港易」/「來港易」的入境健康申報二維碼或豁免檢疫人士獲發的醫學監察通知書等。

▼港府認可疫苗名單▼



郵政局派籌疏導人流 有的提早截龍

事實上,早於第一階段「疫苗通行證」實施時,香港郵政已接受公眾透過自願申報形式,向政府登記其非本地疫苗接種紀錄,完成申報後,會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。香港郵政於官網列明,有需要時以派籌方式疏導人流,「以減低社交接觸及避免人群聚集。」

不過,隨着「疫苗通行證」進入第二階段,不少非本港打針的在港人士急忙辦理手續,

多區郵局今日未開門前已大排長龍,擠滿申領人潮,即日籌更於30分鐘內已滿額,更有郵局因人數眾多,需要提早截龍,不少輪候人士表現鼓噪,不滿當局安排混亂。

有已於意大利及香港分別接種兩針及一針的讀者表示,今日及昨日兩度前往灣仔辦理手續,惟不得要領。(受訪者提供)

在外地打疫苗居民兩日取籌撲空:太令人沮喪

有已於意大利及香港各接種兩針及一針的香港居民表示,昨日曾前往灣仔郵局惟不得要領,今日遂提早於郵局開門前五分鐘前抵達,但獲告知即日籌已滿額,「這太令人沮喪了,因為我真的很忙,沒有時間做這個(花時間辦理手續)。為甚麼這個過程,既漫長又複雜?」(it's so frustrating, as I'm really busy and don't have time for this. Why this process is so long and complicated ?)」

《香港01》已向郵政署作出查詢,包括正待回覆。

▼疫苗通行證一覽▼



▼疫苗通行證接種要求▼