疫苗通行證｜非本地接種可獲「臨時證」　須郵局辦理致大排長龍

「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入食肆等表列處所。隨着港府放寬入境限制，非本港居民亦准抵港，港府將理順相關安排，明天（5日）起將向持有非本地疫苗接種或感染紀錄的入境人士，於口岸發出「臨時疫苗通行證」，供逗留期間出行之用，有效期最長六個月，當局已更新「安心出行」配合。

不過，已在港的相關人士，則須前往本港指定的18間郵局申辦。曾分別在意大利及香港各打兩針及一針的本地居民指，多區郵局近日大排長龍，且即日籌供不應求，他昨今兩天均曾到訪灣仔郵局辦理，但不得要領。他不滿當局安排欠周詳，造成不便。《香港01》已向郵政署作出查詢，正待回覆。



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安心出行更新加「臨時疫苗通行證」

根據現時規定，市民須接種兩針疫苗，始可進入食肆、超市、美容院等表列處所，並須同時使用「安心出行」及「疫苗通行證」。港府今日突推出「安心出行」更新版本，並加入「臨時疫苗通行證」選項。

據政府公布，「臨時疫苗通行證」主要供非港人、持有非本地疫苗接種或感染紀錄的本地居民使用。由於港府於本月1日放寬入境限制，除本地居民外，已完成接種要求的非本地居民，並持有認可疫苗接種紀錄亦准予入境，考慮到他們在港出行情況，當局將於明天起，在口岸檢查抵港人士的的非本地疫苗接種紀錄或非本地康復紀錄，如獲確認，將向其發出強制檢疫令，以及新增的「臨時疫苗通行證」或「康復紀錄二維碼」，抵港後計180日內有效，即為期六個月，並可載入「安心出行」使用。

已入境人士需到18間指定郵政局辦理

至於其他入境人士或已身處本港境內的人士（包括香港居民及非香港居民），則可前往18間指定郵政局（見表），由職員代為申報。於政策「空窗期」期間、即本月1日起至今日抵港人士，則可於完成檢疫後補領。



當局又提到，由於從香港以外地區抵港的人士，或未能在相關地區接種「疫苗通行證」第三階段下要求的第三劑疫苗，由5月1日或以後相關人士可經以下渠道獲發「臨時疫苗通行證」：

三類可獲發「臨時疫苗通行證」人士：



（1）5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士，在抵港時將於口岸（包括陸路及機場口岸）獲發強制檢疫的檢疫令以外，同時獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼和「臨時疫苗通行證」。

（2）在5月5日前已入境香港並正接受強制檢疫的人士，可於完成檢疫後到18間指定郵政局填寫申報表、出示身份證明文件正本及其檢疫令，以獲取「臨時疫苗通行證」。

（3）5月1日或以後從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士（包括透過「回港易」、「來港易」計劃到港人士），可由5月5日起，到18間指定郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。申報人士須填寫申報表、出示身份證明文件正本及其他相關證明，如顯示其抵港日期的「回港易」／「來港易」的入境健康申報二維碼或豁免檢疫人士獲發的醫學監察通知書等。

▼港府認可疫苗名單▼



郵政局派籌疏導人流 有的提早截龍

事實上，早於第一階段「疫苗通行證」實施時，香港郵政已接受公眾透過自願申報形式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄，完成申報後，會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。香港郵政於官網列明，有需要時以派籌方式疏導人流，「以減低社交接觸及避免人群聚集。」

不過，隨着「疫苗通行證」進入第二階段，不少非本港打針的在港人士急忙辦理手續，

多區郵局今日未開門前已大排長龍，擠滿申領人潮，即日籌更於30分鐘內已滿額，更有郵局因人數眾多，需要提早截龍，不少輪候人士表現鼓噪，不滿當局安排混亂。

有已於意大利及香港分別接種兩針及一針的讀者表示，今日及昨日兩度前往灣仔辦理手續，惟不得要領。（受訪者提供）

在外地打疫苗居民兩日取籌撲空：太令人沮喪

有已於意大利及香港各接種兩針及一針的香港居民表示，昨日曾前往灣仔郵局惟不得要領，今日遂提早於郵局開門前五分鐘前抵達，但獲告知即日籌已滿額，「這太令人沮喪了，因為我真的很忙，沒有時間做這個（花時間辦理手續）。為甚麼這個過程，既漫長又複雜？」（it's so frustrating, as I'm really busy and don't have time for this. Why this process is so long and complicated ?）」

《香港01》已向郵政署作出查詢，包括正待回覆。

▼疫苗通行證一覽▼



▼疫苗通行證接種要求▼

