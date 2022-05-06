臨時疫苗通行證｜郵局打蛇餅　工會：已全開櫃枱　憂影響投寄服務

疫苗通行證第二階段上周六（4月30日）實施，市民進入食肆等表列處所須接種兩劑疫苗，非本港打針人士和「回港易」等免檢疫者須到郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，才可獲發「疫苗接種紀錄二維碼」，令郵局連續兩日大排長龍。食物及衞生局昨夜（5日）才「補鑊」，重推網上申報平台，惟詳情仍有待公布。

立法會議員張欣宇表示，留意到不少市民早在早上7時便到郵局排隊，多個郵局亦「打蛇餅」，情況極不理想，認為不應將有關工作轉嫁到郵政局，批評政府在毫無解釋下煞停網上申報系統的做法是「匪夷所思」，與政府推廣數碼化的政策背道而馳。

香港郵政局員工會主席卓信亦表示，部份非本港接種針卡未有列明疫苗的款式，令他們在審核登記上出現困難，又稱每個郵政局的櫃位有限，難以再大幅增加申報名額，擔心會拖跨日常郵局櫃位和投寄服務。



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立法會議員張欣宇早上在電台節目表示，團隊昨日兵分三路到港九新界的郵局觀察申報非本地打針的情況，他們在郵局開門前約半小時到場，發現郵局已大排長龍， 人數已遠遠超過郵局派發的數十個籌，排隊頭的街坊早上7時許便已排隊，「如果你真係9點半準時喺郵局開門嗰陣時去呢，你係一定攞唔到籌，呢個情況真係相當唔理想。」他指，多個郵局今早再現人龍。

他推算數以萬計的人需要到郵局申報非本港疫苗接種紀錄，估計郵局只可再增加少量每日申報名額，惟認為相關登記工作並不應該轉嫁到郵局，否則會嚴重拖跨郵政的日常運作，「郵局去登記呢樣嘢應該係一個補充，應該畀絕大多數有需要嘅人自助式完成呢件事，只不過一小部份嘅人，譬如係老人家唔識得去操作嘅，先去補返呢個證明。」

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對於政府早前曾推出網上申報平台，卻突然煞停下架，張欣宇直言做法「匪夷所思」，政府亦無明確解釋原因。他續稱，在議員提出重推網上申報平台後，食衞局亦隨即應允，證明網上申報技術上可行，直斥是「政策問題」，批評與政府推廣數碼化的政策背道而馳。

據他了解，若未及申報海外或內地接種紀錄，仍可以紙本針卡進入食肆或表列處所，惟「處所嘅工作人員未必識睇，亦未必會認可得到，亦都可能會帶嚟不必要嘅麻煩。」

香港郵政局員工會主席卓信亦表示，大部份郵局都出現派長龍的情況，當中以北角七姊妹道和中環的郵局最重災，不少市民最終撲空無法取籌，但坦言難以酌情處理：「好難㗎，你畀埋佢入去，變咗好似無限（籌）咁樣，因為工作時間都有規定，亦都唔可以超時得太耐。」

他指，每名市民需時約5至10分鐘才能辦妥登記手續，惟部份市民未有帶備足夠資料，例如部份針卡／二維碼未有列明接種疫苗的款式，以致職員在核實和登記上出現困難，市民便會顯得較煩躁，亦會埋怨同事。

對於政府已將每日處理名額倍增至2,400個，下周起會再加碼至3,000個，卓信表示，郵局已全開所有櫃位，惟櫃位數目有限，即使增加人手，亦無助處理更多個案，「櫃位本身日常工作都好忙，基本上冇乜點停手，𠵱家再加上突如其來咁多市民蜂擁去申請呢樣嘢，變咗真係好影響到櫃位同事嘅工作，甚至乎可能會影響到普通市民日常投寄服務。」