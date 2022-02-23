財政預算案｜老闆嘆無救命藥　暫緩追租終須交：人工租金最攞命

【財政預算案2022】第五波疫情爆發，各行各業的生意均受影響。財政司司長陳茂波今日（23日）宣讀新一份財政預算案，提到多項支援中小企措施，並宣布因應現時營商環境，推行暫緩追討欠租措施，惟商界寄望的「保就業」計劃未見重推。

有中小企商會表示，現時疫情嚴峻，不少行業無法做生意，預算案措施未能救命，「人工及租金最攞命。」商會認為當局應重推補貼僱主支薪的保就業計劃、同時除了要求業主暫緩追討欠租外，亦應要求將租金與店鋪生意額掛勾，好讓不同企業繼續生存。



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立法禁止業主終止指定行業未能如期交租租戶租約

陳茂波今早宣讀的財政預算案時，有多項支援中小企措施，當中提到繼續寬減現時政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約租戶75%租金和費用；若租戶應政府要求關閉，期間可獲全額租金寬免。

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至於其他企業，陳茂波指，現時困難的經營環境對不少企業都是個挑戰，考慮到租金是中小企經營成本的一個主要部分，政府會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月。相關法例在6個月後會自動失效。

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縱或可遲交租 惟實際難以賺夠錢交租

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，贊同政府上述兩項措施，但認為現時疫情嚴峻，很多企業根本無法正常營商，即使可以遲交租，在現時的營商環境也難以賺到足夠的錢交租。她建議，政府在推行暫緩追討欠租措施的同時，應要求業主減租，甚至將租金與商鋪的營業額掛勾，「超市嗰啲有賺唔使減，同營業額掛勾就公道啲。」

中小型企業聯合會促當局要求業主減租 重推保就業

麥又指：「人工及租金最攞命。」除了要求減租，麥認為當局須重推保就業計劃，否則中小企難以生存，在未來數月會出現結業潮，促當局盡快推出措施，協助中小企解決當下面對的人工及租金問題。

寬免利得稅無用 麥美儀：無賺到錢根本交唔到稅

就當局提出的寬免利得稅、非住宅物業差餉等措施，麥表示這些措施往常都會有，不過她說：「無賺到錢、交唔到稅，唔覺得有好處。」至於「中小企融資擔保計劃」增加貸款上限、延長最長還款期，麥坦言「都幫到手」，但措施對中小企在疫後復甦較大幫助。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀促當局重推保就業計劃。

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▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼

