圍封強檢︱黃大仙下邨龍樂樓今早9時解封　發現一宗陽性個案

本港第五波新冠疫情持續，港府昨日（5日）圍封黃大仙下邨（二區）龍樂樓進行強制檢測，並於今早9時解封，780名受檢人士當中，發現一宗陽性個案及兩宗檢測結果不確定個案，中招率僅0.13%。衞生防護中心將安排跟進。



▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



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政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），圍封黃大仙下邨（二區）龍樂樓進行強制檢測，並於今早上約9時完成行動，其間780名居民接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府在圍封期間派員到訪404戶，當中33戶無人應門，政府會採取措施跟進。

港府重申會嚴肅執法，如任何人未能出示檢測結果電話短訊，證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。