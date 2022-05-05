強制檢測｜40幢上榜　包括薄扶林豪宅貝沙灣、又一村又一居

本港第五波疫情持續，據衞生防護中心最新強制檢測公告顯示，今日（5日）新增40幢大廈上榜，當中18幢屬私人屋苑，22幢屬公屋或居屋。而在十八區中，當中沙田區、觀塘區、深水埗區及西貢區均有四幢大廈上榜，其次是荃灣區、九龍城區及南區，各有三幢大廈上榜。

公告列明，任何人士曾於4月29日至5月5日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日、即5月6日或7日接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月5日 強檢大廈名單▼



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私樓佔18幢 薄扶林、又一村豪宅上榜

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，有18幢屬私人屋苑，部份更屬豪宅，如薄扶林貝沙灣 Bel-Air No.8 第7座、薄扶林貝沙灣南岸第6座、又一村又一居16座、尖沙咀港景峯 1 座等。

名單中有22幢大廈屬分布在各區的公屋或居屋，公屋佔11幢，包括荃灣象山邨樂山樓、長沙灣海麗邨海信樓、葵涌石籬(一)邨石逸樓高座、秀茂坪寶達邨達貴樓等；而居屋同樣有11幢，包括何文田俊民苑文凱閣、粉嶺景盛苑俊景閣、鴨脷洲漁安苑瑚安閣、油塘高俊苑俊茂閣等。

▼部份須強檢大廈▼



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沙田、觀塘、深水埗及西貢區各增四幢 十八區最多

而在全港十八區之中，沙田區、觀塘區、深水埗區及西貢區均有四幢大廈上榜，數量均是十八區中最多。四區當中，沙田區新增的強檢大廈全屬為公屋或居屋，包括大圍美滿里 2 號美盈苑、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、沙田碩門邨美碩樓、及沙田水泉澳邨嶺泉樓。

另外三區的強檢大廈則均涉及私人屋苑，深水埗區包括又一村又一居 16 座、荔枝角盈暉臺 1 座、及長沙灣昇悅居 6 座；西貢區包括將軍澳日出康城領凱10 座(左翼)、將軍澳新都城 1 期 2 座；觀塘區則有九龍灣麗晶花園 8 座。

▼5月3日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼

