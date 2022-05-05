確診大廈｜增198幢大廈　海逸豪園及囍匯等強檢大廈上榜

第五波疫情近日逐漸回落，從高峰每日數萬宗確診個案降至現時約300宗。據衞生防護中心公布昨日（4日）確診大廈名單，現仍有2,253幢大廈上榜，總數較前日稍增12幢，另有198幢為新增大廈，均在周二（3日）呈報。



18區之中，以沙田區最多新增大廈，有23幢，包括溱岸8號、聽濤雅苑及富豪花園等私樓；其次為西貢區及北區，分別有18幢及16幢。其餘新增大廈仍有不少豪宅或中產屋苑，包括昨日被列作強檢名單的紅磡海逸豪園12座及灣仔囍匯2期2座。



▼5月4日 部份新增確診大廈▼



沙田區增23幢 涉溱岸8號及聽濤雅苑等

昨日確診大廈名單中，仍有2,253幢大廈上榜，即代表該些大廈過去14日曾出現確診者，有關數字較疫情高峰時期逾6,000幢以上已大幅回落，但稍較昨日多12幢。新增198幢大廈中，有23幢來自沙田區，其中三幢為水泉澳邨、兩幢為隆亨邨；另有不少是私樓，包括溱岸8號、聽濤雅苑及富豪花園，其中聽濤雅苑7座昨亦被列入強檢名單。

▼5月4日 過去14天確診大廈全名單▼



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至於西貢區亦新增18幢上榜，涉及多條公屋屋邨，包捨健明邨、厚德邨及尚德邨等，但亦有不少私樓，例如日出康城、峻瀅及東港城。而北區亦有16幢大廈在新增確診大廈名單之中，包捨上水名都、皇府山及坑頭村等。

海逸豪園及囍匯等私樓上榜 城大學生宿舍亦有人確診

新增大廈之中，仍然有不少豪宅或中產屋苑，其中昨日被列入強檢名單的紅磡海逸豪園12座及灣仔囍匯2期2座亦在新上榜大廈之列。另外還有畢架山義德道3號、西環泓都、屯門黃金海岸及元朗Grand Yoho及PARK YOHO等。此外位於九龍塘的城大學生宿舍亦在榜上。

▼5月3日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼

