八旬婦心悸入院　兩申請作電腦掃描被拒後亡　裁定死於自然

83歲老婦於2017年尾，因氣促及心悸等問題入東區醫院，醫生曾要求為老婦做電腦掃描，卻兩遭拒絕，老婦留醫11天後因肺動脈血管栓塞死亡，死因庭就事件展開研訊。見習醫生稱，他為老婦申請緊急電腦掃描時被拒，之後再作申請時，疑被誤作重複申請被要求取消。心臟科專家醫生則批評稱，放射科兩度拒絕為死者進行緊急電腦掃描屬不合理。周慧珠死因裁判官今（6日）裁定老婦死於自然。



肺動脈堵塞致死

死者周馨馨於2017年12月17日，因氣促及心悸入院檢查，住院11天後，於同月27日在東區醫院證實死亡，終年83歲。驗屍報告指，周是因左邊小腿有深靜脈血栓引起的血塊，堵塞了肺動脈主幹的分叉處，引致肺動脈血管栓塞致死。

官指未有刪除預約也不一定能作掃描

裁判官指，相信周入院時小腿靜脈已出現栓塞，但周有機會屬於無症狀栓塞，而血栓後來再引致肺動脈栓塞，結果致死。裁判官認為，即使見習醫生在12月22日未有錯誤地取消胸腔電腦掃瞄預約，周在27日前也無法進行掃描，因為之後數天是周末及聖誕節公眾假期，而放射科只會處理緊急預約的申請。

有鑒於此，裁判官提出6點建議：

1. 如懷疑病人出現肺栓塞，在等候進行電腦掃描期間，應進行血液測試

2. 主診醫生在預約胸腔電腦掃瞄被拒後，若7日內認為再需要預約，應要與放射科醫生商討

3. 放射科醫生第2次拒絕胸腔電腦掃瞄預約時，要由2名醫生作出決定

4. 放射科醫生若拒絕預約，要在病人排板寫下原因

5. 醫管局應增加有關肺栓塞的講座予醫生

6. 醫管局應引入生物標記法，協助醫生作心血管診斷

死者兒子蔡先生透露，家屬有就事件提出了民事訴訟，雙方已經和解。(李慧娜攝)

死者兒子歸咎於公立醫院設備不足

死者兒子蔡先生認為，事件歸咎於公立醫院設備不足，母親入院11日院方也未能作正確診斷，情況不能接受，又指若院方告知家屬預約電腦掃描的情況，家人或會考慮安排母親到私家醫院進行檢查，認為院方應與家屬作更緊密的溝通。蔡先生亦透露，家屬提出了民事訴訟，雙方已經和解。

入院首天已申請作電腦掃描

周的主診醫生楊思偉供稱，周入院後需持續聞氧協助呼吸，他們指示見習醫生駱珈融為周申請緊急胸腔電腦掃描，惟放射科醫生了解情況後拒絕，駱其再在網上提交排期申請。楊翌日亦再次吩咐駱申請緊急掃描，惟再度被拒絕。

情況轉差才獲緊急安排

及至12月27日早上，院方疑周有肺動脈栓塞，放射科才為周安排緊急電腦掃描。惟周當日下午情況轉差，出現神志不清及呼吸困難等情況。同日4時許心跳停頓，晚上8時15分宣告死亡。

實習醫生稱忘記誰指示他刪除申請

時任見習醫生駱珈融則指，他第一次為周申請緊急電腦掃描被拒後，在網上再提交安排儘早作掃描的申請，他同日下午3時許刪除了該份申請，另提交一份新的申請。惟根據電腦紀錄，駱翌日4時許刪除了周的電腦掃描申請。駱作供時稱事隔多年，已經不記得當初是誰指示他刪除申請，但估計是有同事誤以為有重複申請才作此決定。

心臟科醫生指兩度申請均被拒不合理

心臟科顧問醫生范瑜茵其後批評，在兩名主診醫生均懷疑病人有肺部栓塞的情況下，放射科仍兩度拒絕為她安排緊急電腦掃描屬不合理，認為對周的診治和治療均造成拖延。

案件編號：CCDI-477/2018(DK)