八旬婦心悸入院後亡　留院時兩求作電腦掃描被拒　情況惡化才獲准

八旬老婦因氣促及心悸等問題到東區醫院求醫，主診醫生欲為她進行緊急胸腔電腦掃描，惟作過兩次申請均被拒，老婦病情突轉差才獲准作緊急檢查，惟她最終不治。死因庭今(22日)就老婦的死作研訊。她的主診醫生供稱，老婦入院後，他們排除肺部栓塞的可能，曾兩度要求為老婦進行緊急電腦掃描，卻被放射科拒絕。電腦記錄更顯示申請被當時的見習醫生刪除。見習醫生則供稱，他已不記得是誰指示他刪除，又補充因他當時只是見習醫生，他單獨作這樣的決定非常低，估計或有同事誤以為申請重複才被指示刪除。



死者周馨馨(83歲，下稱：周)於2017年12月17日，因氣促及心悸入院檢查，住院11天後，於同月27日在東區醫院證實死亡。

周初入院時情況有改善

內科醫生楊思偉，事發時在東區醫院任職，他引述醫療報告指，周當日到醫院求診後，即被安排入院檢查，並發現其肝酵素有上升情況，院方遂決定進行利水治療，周的臨床狀況有改善，肝酵素回復正常，維生指素亦屬正常。

留院期間申請作電腦掃描兩被拒

然而周仍需持續聞氧協助呼吸，鄧振邦醫生在12月22日指示見習醫生駱珈融，為周申請作緊急胸腔電腦掃描，惟放射科醫生了解周的情況後拒絕，駱其後經網上提交儘早進行電腦掃描的排期申請。

楊於同月23日接手周的個案，認為周當時的血壓及脈搏非於危急水平，為了排除肺動脈栓塞，決定吩咐駱再次向放射科申請緊急掃描，惟第二度再被拒絕。

情況突轉差才獲緊急安排

周的情況後來有所改善，至同月27日不用再聞氧輔助呼氣。她當日早上進行心臟超聲波，發現其有右心塞輕微擴大，並有大動脈心瓣倒流等問題，楊懷疑周有肺動脈栓塞，即安排緊急電腦掃描。及至下午，周的情況轉差，出現神志不清、呼吸困難等情況。下午4時許，周心跳停頓，經搶救後仍無法恢復自主呼吸，並在晚上8時15分宣告死亡。

記錄顯示實習醫生刪除了申請

時任見習醫生駱珈融指，他於2017年12月21日應鄧要求，首次為周安排緊急電腦掃描。惟放射科指周的情況穩定，臨床上不似患有肺部栓塞，故拒絕其申請。駱隨後於中午12時許再在網上為周申請進行電腦掃描。同日3時許，他刪除該份申請，再提交另一份表格，並註表明希望儘早進行掃描。惟電腦紀錄顯示，駱翌日4時許刪除了周的申請。

或被以為是重複申請

駱供稱，事隔四年，他已忘記最後是誰指示，以及刪除的原因。因他當時只是見習醫生，單獨作出決定的可能性低，而紀錄上亦寫刪除原因是「雙重申請」，駱認為或有同事誤以為駱提交了重複的申請，故要求他把申請刪除。

案件編號：CCDI-477/2018(DK)