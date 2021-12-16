心臟電腦掃描助及時診斷　減延誤通波仔手術之風險

嚴重冠心病的心血管堵塞，可隨時引致急性病發致命。「通波仔」可以直接幫助打開血管，使血液流動回復正常，解除體內「計時炸彈」，診治過程可謂與時間競賽。現時在公立醫院由專科門診到手術動輒花上數年，由香港亞洲心臟中心發起的「暖心行動」團隊指出，單是心臟電腦掃描的輪候時間已數以年計，或礙及時診斷，所以展開第三階段暖心行動，患者不需要公立醫院轉介，可以港幣4800元進行心臟電腦掃描，約為原價之五六折。



暖心行動自2020年推出，最初是「暖心價」通波仔，手術價格與公立醫院相若，至今已為約450人進行手術，第二階段免費社區心臟檢查。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生指出，今年再擴展至第三階段，推出「暖心價」心臟電腦掃描。患者可以港幣4800元（原價8600元）進行心臟電腦掃描，包括一次心臟科專科醫生診金，相等於原價約56折，「是次計劃亦希望補足目前公私營醫療協作的『放射診斷造影服務』，暖心行動不需要公立醫院醫生轉介，即可以更直接、快速得到診斷和治療。」目前計劃已經展開，有需要的患者可以致電暖心行動查詢。

建議以心臟電腦掃描作一線檢查

放射科專科徐偉聰醫生表示，進行心臟電腦掃描對於準確診斷冠心病非常重要，最近兩大美國心臟組織，美國心臟學學院（ACC）及美國心臟協會（AHA）提出最新指引，包括針對出現冠狀動脈疾病症狀的患者，應以心臟電腦掃描血管造影作為一線檢查，可有效幫助診斷、風險評估及有助決定治療方案。

徐偉聰稱，雖然目前電腦掃描的技術已進步不少，包括清晰度較高、閉氣時間較高、輻射量較少等，但單靠圖像有時難以判斷心血管「中度狹窄」的患者，血流的情況是否嚴重而需要通波仔，所以國際組織亦有建議這些患者進行血流儲備分數造影（CT-FFR），以非入侵式檢查，進一步評估患有冠狀動脈疾病患者的血管情況，以確定患者是否需要通波仔。

女病人因糖尿病致多次通波仔

患有糖尿病、現年51歲的林小姐，在2017年因心口痛到急症室求醫，醫生建議她出院後排期進行電腦掃描檢查，惟在公立醫院輪候時間最少半年以上，她認為「無得拖」，故到私家醫院進行電腦掃描，發現有一條血管堵塞約九成，需要進行「通波仔」。

林小姐和先生因擔心病情嚴重，所以在私家醫院進行了通波仔，但由於糖尿病一直未受控制，始終難以控制冠心病，所以反覆出現症狀，經醫生轉介到暖心行動後分別於今年五月、十月成功完成兩次通波仔手術。林小姐非常感謝暖心行動團隊以較經濟價錢，快速地幫助她解決心臟問題，目前病情漸趨穩定。