確診大廈｜增189幢　沙田佔最多涉第一城、溱岸8號　貝沙灣再上榜

疫情持續，昨日新增確診個案逾三百宗，衞生防護中心昨日（5日）更新的確診大廈名單，再有189幢住宅大廈新上榜，當中沙田新增19幢最重災，包括鞍山私樓聽濤雅苑、第一城、溱岸8號等私樓；另外禾輋邨、沙角邨、秦石邨等多個公共屋邨有住戶在周三（4日）申報確診。

其他地區不乏豪宅或中產屋苑上榜，包括在太古城、日出康城領凱、緻藍天珀峰、南區貝沙灣和灣仔利東街的囍滙等。



最新的確診大廈名單有2149幢大廈，較前日少104幢，與疫情回落的趨勢吻合，當中有189幢大廈新上榜，沙田佔19幢最重災，其中有兩幢為馬鞍山私樓聽濤雅苑7和8座、沙田第一城10座、富豪花園富儷閣、大圍溱岸8號2座和金獅花園金麗閣。該區另多個屋邨上榜，包括禾輋邨豐和樓、沙角邨漁鷹樓、秦石邨石玉樓、新翠邨新傑樓、廣源邨廣棉樓、廣榕樓和廣橡樓。

▼5月5日 過去14天確診大廈全名單▼



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觀塘區有17幢上榜緊隨其後，多幢公屋有住戶在周三（4日）申報確診，涉及安泰邨、安達邨、秀茂坪邨、秀茂坪南邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨、順天邨和樂華南邨；私樓則包括油塘海傲灣2座、九龍灣德福花園E座和藍田麗港城8座。

新增大廈中亦不乏豪宅或中產屋苑，包括在東區的太古城明宮閣、順安閣、將軍澳日出康城領凱10座、緻藍天珀峰、九龍塘又一居16座、南區貝沙灣6座和灣仔利東街的囍滙3座等。

▼5月3日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼

