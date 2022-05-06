元朗菜園村南農地申建過渡屋　涉607伙　料明年落成營運至2030年

去年《施政報告》提出，將過渡性房屋進一步加碼至二萬伙。城規會近日接獲申請，在元朗橫台山菜園村（南）附近的的農地興建五幢過渡性房屋，將提供607伙，以容納1,500人，預料項目將於明年落成，可營運7年至2030年。



申請文件顯示，選址位於元朗八鄉梁盛路和錦田路交界，位處橫台山菜園村（南）南邊，現為農業用地，擬議以地積比率1.222倍，興建五座4層樓高的過渡性房屋群，以提供607個單位，預料可容納1,500人，總樓面面積約為1.45萬平方米。

文件稱，該項目亦會以0.134地積比率興建附屬設施，包括社區中心、便利店、零售商店等形式的社區零售設施和食肆，並會提供休憩用地、單車架和污水處理廠，以滿足居民日常需要。項目預料明年竣工，可營運7年至2030年。

申請人指，申請地點交通完善，設有4條專營巴士路線及一條經錦田路的專線小巴路線，認為擬議發展可為有需要家庭提供即時援助。文件又強調，涉及的農地亦已閑置一段長時間，毗鄰的高鐵石崗列車停放處和緊急救援站、村屋、臨時構築物和公眾停車場等，亦非農業用途，認為擬議發展可善用閑置土地，而過渡性房屋僅屬臨時性質，長遠而言不會違背農業地帶的規劃意向。

翻查資料，申請項目位於私人土地，屬於「正深入研議」的過渡性房屋項目，運房局暫未披露營運機構細節，亦未撥出相關資助。