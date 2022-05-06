檢測待行｜5.9起抵港先在機場做快測　陰性先回酒店等核酸結果

政府今日（6日）公布，由5月9日起機場的「檢測待行」，將加入額外快速抗原測試，如從海外或台灣抵港人士的快速測試結果呈陰性，可前往辦理入境手續，乘坐指定車輛往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫，無需再在機場等候核酸檢測結果。當局指，相關安排可更早發現及隔離感染者，同時縮短抵港人士在機場等候的時間。



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適用於海外或台灣抵港

政府公布，由5月9日起，從海外地區或台灣抵港的人士，須於機場的臨時樣本採集中心按「檢測待行」，同時接受核酸檢測及快速測試。若該名抵港人士的快速測試結果呈陰性，可前往辦理入境手續，並由指定車輛送往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。如其核酸檢測結果呈陰性，相關人士可繼續於指定檢疫酒店接受檢疫，每天進行快速測試，以及於抵港第5及第12天進行核酸檢測。

當局指，如抵港人士的在「檢測待行」或檢疫期間確診，將會轉送社區隔離設施酒店隔離，或送往公立醫院設施接受治療監察。

容許「復陽者」繼續於酒店檢疫

至於部分康復者，或因身體或有殘餘病毒令其核酸檢測呈陽性，當局會參考他們的核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定為確診，並容許該抵港人士繼續留在指定檢疫酒店進行強制檢疫，而無需轉送往隔離酒店進行強制隔離。

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檢測待行不適用於內地或澳門抵港人士

但上述安排並不適用於從內地或澳門抵港須家居檢疫的人士、經「回港易」或「來港易」計劃來港獲豁免強制檢疫的人士，或其他無須在指定檢疫酒店進行強制檢疫的來港人士。這些抵港人士仍須在機場臨時樣本採集中心接受核酸檢測，並獲陰性結果後，方可前往辦理入境手續。

政府發言人指，有關安排能確保輸入風險繼續得以嚴格管控，同時可以進一步縮短相關抵港乘客在機場逗留的時間。

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