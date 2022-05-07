封區｜葵涌邨翠葵樓今早解封　發現5宗陽性個案　比率僅0.38%

葵涌邨翠葵樓昨午被圍封強檢，今早（7日）解封，在圍封期內共有1312人接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案，陽性比率僅0.38%。另外，政府亦曾派員到訪796戶，當中91戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。



▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



+ 8

葵涌邨翠葵樓昨午被圍封強檢，政府今早（7日）約8時完成行動，在圍封期內共有1312人接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案，陽性比率僅0.38%。另外，政府亦曾派員到訪796戶，當中91戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

自今日上午約8時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

當局決定圍封葵涌葵涌邨翠葵樓強制檢測。（政府新聞處提供）

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。