疫情．5.5｜男患者街頭昏迷送院亡　非本地打針者可上網取二維碼

撰文：陳淑霞 江麗盈 歐陽德浩 姚超雯 林穎嫺
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本港今日（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員，一間小學有2宗學生個案為同一家人。一名身份不詳男子5月2日凌晨腦出血街頭昏迷，送明愛醫院治療，檢測發現陽性，轉送廣華醫院，情況持續惡化，昨日離世。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.4｜確診反彈一成重上300宗水平　一患者竹篙灣隔離時死亡

▼5.5 康文署轄下泳灘重開不少市民到屯門咖啡灣嬉水▼

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▼5.5 放寬防疫措施食肆可8人一枱▼

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▼5.5 市民戶外做運動不需戴口罩▼

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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼

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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼

▼5.19重開599F章表列處所▼

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【22:15】非本港打針人士，以及「回港易」等免檢疫者，須向前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，始能獲發「疫苗接種紀錄二維碼」（二維碼），但《香港01》今天直擊所見，灣仔郵局未開門前已大排長龍，有市民怒斥當局做法「原始」。
食物及衞生局晚上公布，政府現正更新系統功能，計劃重新推出網上非本地疫苗接種紀錄申報平台，惟詳情仍待稍後公布。發言人提醒，自去年九月起已在口岸或郵政局獲發「二維碼」的抵港人士，毋須再前往郵政局申報。

臨時疫苗通行證｜郵局逼爆申請認證人士　港府臨急重推網上申報

【21:50】社署早前引入新措施，自上月中起要求院舍每日呈報新增確診個案，即使「零感染」亦要申報。社署表示，截至4月19日，近九成院舍均有依時呈報，惟有129間未能遵從，已向其發出警告信。

129間院舍遲申報院友職員染疫狀況遭警告　社署：免造成防疫缺口強制檢測｜40幢上榜　包括薄扶林豪宅貝沙灣、又一村又一居

【20:40】政府表示，屯門、西貢及深水埗區共10個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

屯門龍門居、將軍澳安寧花園等10屋苑污水呈陽性　政府派快測包

【19:10】北大嶼山醫院香港感染控制中心（中心）發言人公布，早前一名曾入住北大嶼山醫院急症科病房的86歲新冠男病人，於4月10日確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，及後獲轉送至中心留醫。中心按照既定感染控制程序展開追蹤篩查，發現多兩名在中心接受治療的新冠男病人（年齡均為88歲）為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者，但沒有出現感染徵狀，兩名病人現正在中心接受隔離治療，情況穩定。而86歲男病人較早前已離世。

【18:00】政府公布，已增購約60萬劑克爾來福疫苗，以應付市民對接種新冠疫苗的需求，該批疫苗今日由北京運抵香港。連同早前的批次，政府至今已合共採購約910萬劑克爾來福疫苗。

5月5日，黃大仙下邨龍樂樓封區檢測

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【16:51】歐家榮表示，過去5日大約每日俳佪300宗，每日之間有波幅，約30、40宗，現時疫情穩及看到有回落。過去7天每天介乎283至300多，平均319宗，再對比之前7天，平均449宗，見到有30%跌幅，單日有上上落落，不能用單日數字判斷短期趨勢，要觀察。現時其他指標包括：污水陽性百分比、快測百分比、社區檢測中心陽性百分比是穩定，暫時看不到反彈同再次上升趨勢。但300幾都是高水平，較第二、三波都有一倍，要謹慎，當放寬社區措施都有變數，母親節又會多外出及跨家庭聚會，都有機會增加，因社區仍有傳播鏈，需要小心。

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歐家榮稱個案徘徊300宗仍屬高水平　3款新變種病毒未影響疫苗成效疫情｜新增321宗確診　年齡身份不詳男病人腦出血離世檢測呈陽性

【16:40】醫院管理局總行政經理李立業表示，5月2日凌晨約4時，有一名年齡不清楚的病人，在街上發現不清醒，有嘔吐、血壓高，瞳孔不對稱等腦部出血症狀，送明愛醫院急症室，檢查證實有腦出血，入院檢測為陽性，CT值34.2，轉送廣華醫院腦外科，需插喉及藥物治療，持續惡化，5月4日過身。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員，一間小學有2宗學生個案為同一家人。

【16:09】懲教署今日（5日）表示，隨着社區及懲教院所的新冠疫情趨勢持續穩定，除額外親友探訪繼續暫停外，懲教院所的所有親友及公事探訪安排將於5月9日起恢復正常。

疫情｜懲教署5.9起恢復親友及公事探訪　訪客須自行快測呈陰性食肆放寬8人首日　酒樓生意升10%　八老表用消費券即興飲茶︰盡食

【16:08】第五波疫情緩和，特首林鄭月娥早前為歡賀母親節，公布一系列新安排。放寬八人一枱首日中午（5日），有酒樓門庭若市，市民的情緒明顯高漲，亦見久違的大圓枱。酒樓負責人表示，今日午市不少顧客為五至六人一枱，估計生意上升約一成。其中，有八表兄弟姐妹立即相約見面，盡享政府消費券；亦有市民身體不適出席聚會，笑指：「 唔舒服都照出嚟，證明幾盼望相聚！」

封區｜黃大仙下邨龍樂樓圍封強檢　預料周五中午解封

【16:00】黃大仙下邨（二區）龍樂樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（6日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5.5 抵港人士到郵局領臨時疫苗通行證▼

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【11:56】「疫苗通行證」第二階段於上周六（4月30日）起生效，市民須接種兩針疫苗，始可進入包括食肆等表列處所。對於不在本港接種疫苗人士，政府就透過香港郵政於日前開始向有需要公眾提供自願申報服務，以登記其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，會獲發可供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。

《香港01》記者今早到灣仔郵政局觀察，發現郵局未開門已大排長龍，大批本港及內地居民到場取籌，亦有少量外藉人士排隊。多名人士表示已連續排隊三日，因此吸取教訓後，早上六時半便來霸位。有內地人批評現場排隊落後，認為應開放網上預約；亦有港人建議政府，過關時應上傳市民於內地的疫苗記錄。

疫苗通行證｜灣仔郵局逾百人排隊申請臨時證　長者怒斥：好原始

【11:41】副政府資訊科技總監黃志光今日（5日）在電台節目表示，系統開發商採用坊間的模組編寫「安心出行」應用程式，該模組涵蓋人臉識別功能。惟開發商從未動用過相關功能，當局對此亦毫不知情，但強調系統在推出市面前，已通過私隱和資訊保安風險評估，一直無發現有問題，現時已要求開發商移除不適用的功能。

安心出行｜被揭有人臉識別功能　資科辦：從無啟用　已要求移除
安心出行3.2.0版本內人臉識別模組位置圖。（傳真社製圖）

【11:16】第五波疫情近日逐漸回落，從高峰每日數萬宗確診個案降至現時約300宗。據衞生防護中心公布昨日（4日）確診大廈名單，現仍有2,253幢大廈上榜，總數較前日稍增12幢，另有198幢為新增大廈，均在周二（3日）呈報。

確診大廈｜增198幢大廈　海逸豪園及囍匯等強檢大廈上榜

▼3月3日　青衣隔離設施運作情況▼

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【09:55】疫情逐漸緩和，保安局表示，在七個中央援建的社區隔離設施中，會集中使用一個設施，其餘六個會轉為備用狀態。工聯會表示，六個社區隔離設施同一時間停運，預料多達5,000多名員工被解僱，建議政府暫緩停運至五月底，或分階段停運，待市道逐漸回復暢旺後可吸納受影響員工，又促請承辦商可安排保安、清潔工等安排受影響員工內部調職，將影響減至最低。

方艙醫院7間縮剩1間　工聯會促分階段停運　冀承辦商安排員工調職

【09:50】第二階段放寬社交距離措施中，有三項提早今日（5日）生效，包括重開泳池和沙灘、戶外運動可不戴口罩等，惟康文署轄下38個公眾泳池須延至下周四（12日）才可重開，泳灘則只有15個可於朝9晚6提供救生員服務。

放寬防疫｜拯溺工會：康文署強行縮減救生員編制　憂水上安全成疑

【08:47】被圍封的荃灣梨木樹邨楓樹樓今早（5日）解封，在圍封期間，共發現五宗陽性檢測個案。政府上午6時20分完成強制檢測行動，梨木樹邨楓樹樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口，離開「受限區域」。

另外，深水埗白田邨昌田樓亦完成強制檢測行動，共發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

封區｜梨木樹邨楓樹樓及白田邨昌田樓完成強檢　各有5宗陽性個案

▼公眾泳池分兩階段重開　時間表一覽▼

一文看清今日放寬措施　食肆每枱增至8人　重開泳池、沙灘

【00:05】特首林鄭月娥早前（3日）宣布放寬第二階段社交距離限制措施，其中有三項措施提早於今日（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩；到5月19日就會全面放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋卡啦OK及酒吧等，其中食肆堂食時間更會放寬至凌晨零時。

安心出行｜一日內急更新兩次　增臨時疫苗通行證、修復錯誤出紅碼沙灘重開｜麗都灣及馬灣東灣泳灘水質評欠佳　大腸桿菌含量高疫苗通行證｜非本地接種可獲「臨時證」　須郵局辦理致大排長龍市民打針需求減　港大陸佑堂、中央圖書館等五間接種中心陸續關閉

▼5月4日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼

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疫情｜增313宗確診　45歲泰國抵港男染BA.2.2　改列本地感染個案59歲長期病患男竹篙灣隔離昏迷不治　衞生署指評估不宜居家隔離疫情｜許樹昌：已成風土病難完全清零　放寬防疫忌太急以免大反彈放寬防疫｜食肆周四起八人一枱　業界料母親節訂座今爆滿：係三贏

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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強制檢測｜涉40幢　沙田及天水圍最多　溱岸8號2座、尚悅13座上榜確診大廈｜增193幢新呈報　豪宅寶馬山花園、貝沙灣上榜封區｜梨木樹邨楓樹樓、白田邨昌田樓圍封強檢　預料明早解封封區｜將軍澳明德邨明道樓解封　發現7宗陽性及3宗不確定個案荃灣碧堤半島、東涌昇薈等13屋苑污水呈陽性　政府派22萬個快測包

▼3月10日　入夜後的青衣方艙醫院▼

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方艙醫院七間減至一間　600名表現良好員工獲續約新版無線平安鐘毋需安裝　長者安居協會：可為檢疫酒店服務疫情｜製造、進出口貿易及批發業受挫　微企數目續減全年跌約2.5%市民打針需求減　港大陸佑堂、中央圖書館等五間接種中心陸續關閉疫情兩年醫管局防疫開支共逾85億元　營運隔離設施佔13億元

▼5月3日　全港幼稚園復課▼

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