盧偉國稱李家超政綱正路　鄧家彪冀紀律部隊執行文化助帶動公務員

行政長官選舉明日（8日）舉行，身兼選委的經民聯主席盧偉國認為，候選人李家超政綱中強化政府治理能力、在土地房屋提速、提效及提量，及提升香港競爭力的大方向屬正路，加上不斷強調「結果為目標」令市民十分受落，期望可以有一個做到實事的政府。

另一名選委、工聯會立法會議員鄧家彪期望，李可將紀律部隊執行任務風格帶入政府，以執行文化帶動公務員，提升政府效率。



盧偉國今早出席商台節目《政經星期六》時指出，李家超不停強調結果為本的理念，令市民「好受落」，因市民最在意下屆政府是否能做實事，而四大政綱亦很正路，當中工程界歡迎基建先行的方針，指特區成立以來，不少基建項目都未有落實，例如2014年提出的七個鐵路項目，部份宣布逾六年「乜都冇發生」。盧續說，自他認識李家超以來，都感覺李較為務實「講得出做得到」，亦是令他在社會形象較正面的原因。

鄧家彪︰促成立長者福利及長者事務局

鄧家彪亦指出，期望李能將紀律部隊執行任務風格帶入政府當中，「以結果為目標」帶動18萬公務員。他說，疫情揭露政府未有做好統籌，期望李家超能將執行文化帶入政府，遇事能盡早介入，解決問題。

鄧續說，李家超政綱中，針對解決跨代貧窮問題，可為社會帶來和諧及盼望。鄧又認為，下屆政府應投放更多資源關顧長者，建議仿效民政及青年事務局，成立長者福利及長者事務局，統籌對長者的支援。