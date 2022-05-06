特首選舉︱乒乓女將杜凱琹為李家超站台：做好小我成就大我

特首選舉唯一候選人李家超今日（6日）舉行造勢大會，邀請6名嘉賓上台分享，其中包括港隊女子乒乓球代表杜凱琹。她表示成功不是靠一個人的力量，又指好像李家超的口號「我和我們」一樣，每個人做好小我，便可以成就大我。



香港乒乓球隊在去年東京奧運大豐收，共得到6面獎牌。杜凱琹說：「這些獎牌承載無數年輕人的夢想，而我跟我的隊友共同努力之下，完成奧運獎牌夢。」她明白到成功不是靠一個人的力量，背後還有隊友、教練團隊、政府、乒總、市民及國家的大力支持，好像李家超的口號「我和我們」一樣，每個人做好小我，便可以成就大我。

杜凱琹相信成功不是終點，而是開始，香港亦一樣即將會開啟新篇章，期望李家超帶領之下，大力推動兩地青年交流及體育發展，令體育成為更多年輕人的共同語言及終身職業，在人生競賽中共同成長、學習。

杜凱琹又說，一場比賽總會有重重困難和挑戰，但強者永遠不怕挫折，希望新一屆政府可以凝聚及團結大家，讓深愛這座城市的市民，攜手衝破風浪，享受成功後的喜樂。

譚耀宗讚賞「不但打波叻，講嘢都好好」

競選辦主任譚耀宗讚賞杜凱琹「原來佢不但打波叻，講嘢都好好，好感人，唔係只有立法會議員先懂得說話。」

杜凱琹在是全國青聯委員，東京奧運夥拍蘇慧音和李皓晴，贏得女子團體賽銅牌。