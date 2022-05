特首選舉周日(8日)投票,唯一候選人李家超周五在會展舉行造勢大會,逾1,500人出席,包括全國政協副主席梁振英、政協常委唐英年、陳馮富珍,場面星光熠熠,李家超競選辦主任譚耀宗更形容是「歷史性聚會」。

不過,網民關注焦點反而落在李家超造勢會主題,事關他以「我和我們 同為新篇」為口號,英文翻譯成「We and Us A New Chapter Together」,有人關注「We and Us」是否合符文法?

李家超凌晨在FB親解「We and Us」意思。

李家超Facebook凌晨出帖,解釋皆在表達「無分你我」。

李家超指,競選團隊曾討論「We and Us」翻譯問題,最後認為傳意更加重要,不應直譯,稱中文「我們」主詞和受詞是一樣,英文主詞和受詞不同,「我們想表達的是一種大家一起,無分你我的意思」。

他又話,明白每人對事物有不同看法,整個選舉過程中,經常表達的正正是大家雖有不同看法,但可尊重彼此差異,「只堅持自己想法,容不下別人意見,社會的矛盾衝突必然很多,值得我們反思。」