湯家驊指李家超得票9成唔奇：係全港嘅特首　唐英年盼極高票

唯一特首候選人李家超今午（6日）舉行壓軸造勢大會，邀請所有選委出席。競選辦主席團成員唐英年估計李家超會高票當選，「希望佢極高票當選」；另一成員湯家驊指在沒有任何競爭對手下，得票率達九成亦「唔出奇」。李家超抵達會場，被問到預計能取得多少票，就沒有回應，僅向傳媒表示：「辛苦晒！」

競選辦主任譚耀宗表示，沒估計李家超可獲得多少選票：「幾多票冇所謂啦，我哋尊重選委嘅決定。」被問到如果得票高於前兩屆，會否起團結社會的作用，譚耀宗不想直接比較，但認為這段時間整個社會都很團結，大家願意齊心協力開展新一頁，這種環境氣氛非常重要，「希望8號（投票日）大家都出嚟投超哥信任嘅一票。」

外界關注李家超的組班進度，湯家驊被問到會否加入下屆管治班子，他回應指不想揣測李會邀請甚麼人加入，但他個人願意繼續在力所能及的位置服務香港社會。選委之一、財經事務及庫務局前局長陳家強，被問及會否重返政府，陳表示很滿意目前工作。



李家超舉行壓軸造勢大會。（羅君豪攝）

與林鄭分別？譚惠珠拒答：須進入「議而決」年代

現任特首林鄭月娥不角逐連任，「一人之選」的情況下，李家超當選沒有懸念。造勢大會前，不少到場的政商人士都被問及李家超與林鄭的比較，競選辦顧問團成員、基本法委員會副主任譚惠珠微笑搖頭拒答，只是稱李家超的政綱務實，香港須走出「議而不決、決而不行」的年代，進入「議而決」的年代。

陳家強則稱不作比較，相信特首毋須「咩都識」，又讚揚李為人真誠、政綱訊息正面，期望新政府在金融和民生等方面有變革。全國政協副主席、前特首梁振英抵達現場時對提問一律拒答。

湯家驊：唔只係投票畀佢嘅人嘅特首

身兼全國政協常委的唐英年，估計李家超會高票當選：「既然提得佢名，當然支持佢參選，祝願佢喺今個星期日順利當選，成為我哋嘅第六屆行政長官。」唐英年讚賞李過去幾周的競選活動，願意落區聽各界意見，了解他們的困難和憂慮。他相信要充分了解社會民情，知道市民對未來的期望，才可以做到一個回應民意、解決香港問題的行政長官。

行政會議成員湯家驊則指，得票九成並不「出奇」，但全取選票的想法「不設實際」，因有部份選委因受限於疫情而未能回港投票。湯強調，若李家超周日成功當選，「就係全港嘅特首，而唔只係投票畀佢嘅人嘅特首，佢係要向中央問責，對香港政府問責。」