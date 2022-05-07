確診大廈︱增207幢上榜　涉將軍澳維景灣畔、元朗尚悅等私人屋苑

衞生防護中心昨日（6日）更新確診大廈名單，有207幢大廈新上榜，較前一日多18幢。18區當中，以沙田區新增25幢大廈佔全港最多，而水泉澳邨有4幢大廈於同日新入榜。

另外，亦有多幢豪宅或私人屋苑於昨日上榜，包括將軍澳維景灣畔12座、元朗尚悅8座及13座，以及南區豪宅貝沙灣南岸6座及7座等。



沙田水泉澳邨、觀塘安泰邨同日各有4幢上榜

衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，共有2,050幢大廈，而當中有207幢大廈新上榜，較前一日多18幢。18區中，沙田區新增28幢大廈上榜成全港之冠，沙田水泉澳邨同日更有4幢大廈新入榜，包括月泉樓、河泉樓、映泉樓及嶺泉樓。另外沙田區的名城3期5座、富嘉花園3座及8座、聚龍居1座等亦榜上有名。

觀塘區昨日亦新增25幢大廈上榜，僅次於排第一的沙田區。觀塘區新上榜疫廈當中，包括安泰邨和泰樓、居泰樓、景泰樓及德泰樓等。

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貝沙灣南岸兩幢上榜

新增住宅當中亦有多豪宅或私人屋苑，當中包括將軍澳維景灣畔12座、南區豪宅貝沙灣南岸6座及7座等、元朗尚悅13座及8座、Park Yoho Milano32B座及青衣盈翠半島10座等，另外消防處永定道消防已婚宿舍2座亦於昨日新入榜。

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