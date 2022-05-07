疫情｜孔繁毅：免疫屏障已成型　每日確診預兩星期內降至雙位數

社交距離措施逐步放寬，今個母親節長假食肆可八人一枱，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，不擔心疫情會因而反彈，每日確診數字以目前平穩下降趨勢推斷，未來一、兩星期可降至雙位數，第五波疫情將會告一段落。

以現時香港感染估算人數約400萬計，孔繁毅認為社區自然免疫屏障已成型，而自然免疫的維持時間甚至比接種疫苗更長，可維持最少半年，參考外國情況，即使放寬至八人一枱都不會令疫情反彈。他建議如第三針接種率達九成，外地回港若檢測陰性，只需配帶電子手環，翌日即可恢復上班，不再需要隔離。



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孔繁毅表示，以目前平穩下降趨勢推斷，未來一至兩星期確診數字將可降至雙位數，第五波疫情將告一段落。以目前本港的感染估算人數約400萬推斷，社區免疫屏障已經成型，自然免疫的效果及時效都比疫苗更長，最少可維持半年至一年，即使放寬社交距離措施，對本港防疫的影響不大。

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對於本港出現Omicron變種病毒分支BA4及BA5，孔繁毅認為因同屬Omicron，傳染性或較高，但破壞性一樣，最多只會減少疫苗效用約15%，對預防重症及死亡依然十分足夠，即使流入社區，對預防可能會有影響，但只要有追蹤系統，將入境者隔離，相信不會出現大型爆發。

倡第三針接種率達九成回港不需隔離

孔繁毅建議可取消目前的航班熔斷機制，因現時自然屏障及疫苗接種率都很高，只要回港進行核酸檢測，加上隔離便可，因熔斷機制對航空公司的影響很大，同時影響經濟，按目前情況已不需要。他又提倡如本地的第三針接種率提高至九成，加上外圍環境疫情亦放緩，無出現新變種病毒，就可再放寬入境限制，允許市民入境檢測陰性後，翌日就能如常上班及生活，但仍要配帶電子手環，有需要時作追蹤。

孔繁毅稱高危人士接受長效抗體組合（孔繁毅表示，以目前平穩下降趨勢推斷，未來一至兩星期確診數字將可降至雙位數，第五波疫情將慢慢告一段落。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

11月需打第四針 期望有第二代疫苗可選擇

現時第3針疫苗接種率有六至七成，孔繁毅預期5月底推行第三階段疫苗通行證後，可以將接種率迅速提升至九成。他提到港大將展開三款內地第二代疫苗，國藥及科興的臨床研究，預計三個月後會有初步結果，年底前可申請使用，相信到時亦會有其他國家研發的第二代疫苗面世，預計今年11月市民將要接種第四針疫苗，期望到時會有針對Omicron的第二代疫苗供市民選擇。