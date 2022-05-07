疫情・5.7｜增278確診　零死亡個案　元朗酒樓爆發食客需檢測

本港今日（7日）新增278宗確診個案，較昨日324宗個案減少，包括18宗輸入病例，其中一宗新加坡抵港病例在進入社區後，第12日檢測才確診，對上一周學校呈報個案有115宗。昨日無新增死亡個案，是自2月15日以來死亡個案首度「清零」。

元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，4人於5月1日曾光顧後染疫，同時段約190名食客及50名員工要強檢。



昨日疫情報道總覽：



▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



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【16:58】歐家榮表示，現時發現6宗BA.2.12個案，涉及2男4女，在4月8日至4月30日到港，當中4宗是機場的樣本陽性，2宗酒店的樣本陽性，分別2宗澳洲、1宗加拿大、1宗印度及1宗美國輸入。

【16:51】4宗案中有一名患者是來自昨日曾公布安老院舍員工，即博愛醫院賽馬會安老院，這員工在5月4日發病及最後上班，是清潔員工，工作期間有足夠保護裝備，同層3名院友是緊密接觸者，已安排檢疫，院舍中同食飯員工是緊密接觸者，5月6日最後返工，今日快測陽性，已安排隔離，院舍中未發現其他院友及職員陽性，所有緊密接院友已安排檢疫，這間酒樓稍後會有強檢公告，在5月1日6:30AM至0900光顧過酒樓人士要做強檢，調查發現酒樓約50員工，全部每日上班前做快測，暫時全陰性；已取食客資料，同時段約190名顧客，會發短訊提醒做強檢，建議酒樓做全面消毒，今早已取8個環境樣本，結果有待化驗。

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【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日發現一間食肆出現群組爆發，是位於元朗的牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋，患者為3男1女，47至66歲，全都是5月1日曾光顧去，上午6:30至9:00曾光顧，各人互不認識，兩個案5月3日檢測陽性，另一宗5月4日核酸檢測陽性、最後一宗5月5日快測陽性。當中有1宗無症狀，1宗5月3發病及1宗5月4日發病，全部已接受家居隔離，發現7名家居接觸者已安排檢疫，其中一人昨日快測陽性，已安排一名緊密接觸者接受家居檢疫。

【15:34】本港每日確診數字仍維持在三位數，政府今日（7日）表示，因應沙田區及南區合共八個屋苑的污水樣本呈陽性，懷疑有可能有隱性患者，故已向涉事地點居民、清潔工及物管人員派發共12.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:21】第五波疫情持續，政府今日（7日）表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定圍封將軍澳厚德邨德安樓強制檢測。該廈居民須於晚上10時前接受檢測，預料明日（8日）中午12時解封。

將軍澳厚德邨德安樓今日（7日）圍封強檢，料明午12時解封。（政府新聞處圖片）

【13:37】衞生防護中心昨日（6日）更新確診大廈名單，有207幢大廈新上榜，較前一日多18幢。18區當中，以沙田區新增25幢大廈佔全港最多，而水泉澳邨有4幢大廈於同日新入榜。

【13:22】旺角海富苑海寧閣早被納入強制檢測公告，政府今日（7日）上午7時半起，派員在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。約500名受檢人士中，有85人無在指定檢測期限中接受檢測。

政府指，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

【09:54】社交距離措施逐步放寬，今個母親節長假食肆可八人一枱，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，不擔心疫情會因而反彈，每日確診數字以目前平穩下降趨勢推斷，未來一、兩星期可降至雙位數，第五波疫情將會告一段落。

【08:52】葵涌邨翠葵樓今早解封，共有1312人接受了檢測，發現五宗陽性檢測個案，當局亦派員到訪796戶，當中91戶在過程中沒人應門。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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【08:00】新冠病毒肆虐近兩年半，即將迎來第三個疫下母親節，雖今年趕上政府放寬防疫措施，一家人可難得八人一枱慶祝。不過，對於不幸在抗疫期間罹患乳癌，更在第五波染疫的黃世英而言，因癌症療程仍未完成，與家人見面聚餐還是會有憂慮，故今年母親節，只能與女兒們及孫兒們以視像慶祝。她的願望很簡單，與很多香港人一樣，只望疫情盡快過去，可與家人三代同堂樂聚天倫。

63歲的世英，去年11月底確診乳癌第二期，需接受乳房切除手術，繼而進行化療，但在今年2月第五波疫情爆發時不幸染疫，化療副作用加上新冠病徵夾擊，令她非常徬徨，更引致失眠，幸而有香港乳癌基金會的醫護及義工支援，才令她度過抗病難關。

▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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（受訪者提供）

▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼

