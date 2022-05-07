調查指逾四成半長者曾牙痛至影響睡眠　社協促改善長者牙科支援

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟去年8月曾進行調查，發現有四成六基層長者曾出現牙痛影響睡眠。

立法會衛生事務委員會將於13日討論牙科政策，社協及老人權益聯盟舉行申訴會，並與立法會衞生事務委員會議員會面，提及不少基層長者因無力負擔牙科診金選擇強忍牙痛。港府雖提出改善關愛基金長者牙科服務，但調查亦發現逾七成(73%)長者透過計劃獲配假牙後並不適合，最後得物無所用。



社協與老人權益聯盟建議，當局應增設牙科保健券及於康健中心加入口腔檢查，以開展長者牙科保健，亦建議放寬關愛基金的牙科限制，支援有需要長者。



社協與老人權益聯盟去年8月曾進行「基層長者口腔健康調查」，當時發現有13%基層長者失去所有牙齒，更有46%曾因牙痛至影響睡眠，只有28%基層長者會因此而求醫，過半長者會選擇強忍牙痛或自行處理。調查亦發現，只有4%長者會定期檢查牙齒，有四成長者沒有接收任何口腔健康資訊。

兩團體指，港府曾提出優化關愛基金長者牙科服務，但推廣不足，24%長者表示不知如何申請，有73%長者更表示，沒有使用透過關愛基金申請的假牙，主要原因是所配假牙從不適合。

社協指，有關計劃限制過多，反而令長者「得物無所用」，至於綜援的牙科津貼手續繁複，也有認知不足等問題。社協批評，即使政府多次承諾扭轉「重治療，輕預防」的醫療體制，卻未有推出任何牙科保健服務，只待長者口腔衞生惡化後，提供有限度治療補救，既捨本逐末，成效亦未如理想。

建議為六十歲或以上人士增設每年牙科保健券

社協及老人權益聯盟建議為60歲或以上人士，每年增設牙科保健券，及檢討現時長者醫療券金額，資助進行檢查、洗牙、補牙及簡單牙科治療，提供誘因鼓勵長者定期檢查牙齒及保健。另外，各地區康健中心亦建議加入口腔檢查，於18區形成地區牙科保健網絡，接觸弱勢長者，及早改善口腔護理習慣，同時可透過康健中心檢查及評估後，轉介有需要長者申領綜援牙科津貼及關愛基金牙科項目津貼。

促放寬關愛基金牙科限制

兩團體又指，當局亦應放寬關愛基金的牙科限制，每三年可申領一次，延長假牙保養期，並容許長者所配假牙若不合適，可即時向另一位牙醫求助，避免長者因此長期無法獲牙科支援。社協亦促請專家委員會重訂長者牙科目標，包括採納世界衞生組織所訂立的「80/20」目標，每名長者80歲時仍擁有20隻真牙，亦應完善規劃確保牙科醫療人手供應，包括增加牙醫人手，以及善用牙科衞生員，為基層提供口腔健康服務。