【財政預算案】團體促擴大學童牙科保健　設二千元兒童醫療券

港府將在下周三（26日）發表新一份財政預算案，關注學童發展權利聯席 （關學聯）今日公布調查結果，指八成受訪家長認為公院輪候時間過長、私營醫療服務費用昂貴，團體憂心基層兒童未能及時求醫，促政府向基層家庭兒童提供醫療資助，如參考長者醫療券政策，每年向基層家庭兒童提供2,000元的兒童醫療券，讓有需要兒童可到私家中西醫求診，又或進行牙科保健、驗眼及配眼鏡等。 另外，現時政府的免費學童牙科保健服務，只適用於小學生，關學聯促政府將計劃擴至全港中小學及幼園生，提高市民護齒意識。

關注學童發展權利聯席 （關學聯）今日舉行記者會。（受訪者提供）

關注學童發展權利聯席在2019年12月至今年1月進行「2020兒童醫療服務使用及醫療券政策」問卷調查，邀請相熟家長填寫，共收到203份問卷。當中超過七成五受訪者的家庭每月總收入不高於兩萬元。

約44%名受訪家庭的兒童患病，較多人患皮膚病、嚴重視力問題及呼吸道疾病。整體約八成受訪者認為公院輪候時間過長，而私營醫療服務費用昂貴（75.4%），政府對兒童醫療服務的資助不足（64%），近七成人擔心會因此延遲治療，耽誤病情。

基層母親：公院急症輪候需時 私家診費貴

基層母親阿敏指，與丈夫育有四名子女，但二人收入不穩，難以負擔起私家診所的費用，即使子女生病，亦以自購藥物為主；希望政府可為基層家庭兒童提供協助，以便需要時可帶子女到私營醫療求醫。

關學聯建議：政府向基層學童發放2000元醫療券

調查中逾九成半受訪者希望政府參考長者醫療券政策，設立兒童醫療券，以減輕家庭經濟負擔，亦有一半受訪家長促政府改善及檢討現行學生健康服務。關學聯建議政府向基層中小學及幼園生發放每年2000元的醫療券，涵蓋私家中西醫、牙科保健、兒童驗眼及配眼鏡；長遠則增加醫療撥款及擴大服務，包括增加普通科及夜診服務名額，方便家長帶子女求醫。

調查中有一成受訪者子女過去一年曾出現牙痛，逾七成受訪家長希望牙科保健可擴至幼園及中學生。（資料圖片）

促擴大學童牙科保健服務 讓中小學及幼園生受惠



另外，現時政府衛生署的學童牙科保健服務，只免費向小學生提供每年一次的口腔檢查，即幼稚園及中學生未能受惠。是次調查中，約一成受訪者子女過去一年曾出現牙痛，逾七成受訪家長希望牙科保健可擴至幼園及中學生。關學聯促政府將兒童牙科保健計劃擴大，讓本港幼稚園至中學生每年有一次基本牙科檢查，提高市民護齒意識，並建議關愛基金設立幼兒護齒津貼，讓有牙患問題的幼兒能接受適切治療。