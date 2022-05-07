馬鞍山海典灣、天宇海等八屋苑屋邨污水陽性　政府派12.5萬快測包

本港每日確診數字仍維持在三位數，政府今日（7日）表示，因應沙田區及南區合共八個屋苑的污水樣本呈陽性，懷疑有可能有隱性患者，故已向涉事地點居民、清潔工及物管人員派發共12.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，有關地區包括：

沙田區︰欣安邨、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣、新翠邨、新田村及隔田村

南區︰田灣邨

政府提醒市民，在使用快測包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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