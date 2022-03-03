八區逾20個屋苑污水樣本呈陽性　政府向居民派免費快測包

第五波疫情持續嚴峻，政府今日（3日）表示，近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。其中有8區逾20個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，民政事務處將由明日（4日）起，陸續向該些地區約23萬居民、清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝。



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八區民政事務處將派發快速測試套裝

當局指，因應部分區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向區內居民、清潔員工及物業管理員工，派發合共超過23萬個快速測試套裝。這些地區及屋苑包括：

．葵青區 — 青衣長安邨、宏福花園及綠悠雅苑

．葵青區 — 高盛臺、葵俊苑、葵康苑、葵興邨、安蔭邨及怡峰苑

．屯門區 — 兆麟苑、安定邨及置樂花園

．荃灣區 — 碧堤半島、浪翠園1至4期、豪景花園及豪景花園依麗小築

．觀塘區 — 樂雅苑、彩興苑及安基苑

．東區 — 怡翠苑、悅翠苑、茵翠苑、興民邨、環翠邨、樂軒臺及峰華邨

．黃大仙區 — 東頭（二）邨、美東邨及彩虹邨

．沙田區 — 雲疊花園及嘉田苑

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當局續指，上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府設立的24小時熱線：2280 4772。若出現嚴重徵狀，可緊急致電999熱線，盡快由救護車送院。當局亦提醒市民，使用快速測試套裝時，須潔淨雙手，留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行快測後，亦應包裹和密封測試套件的所有組件，妥善棄置。

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