多條屋邨污水樣本呈陽性　政府派快測包　涉逸東邨、葵青多個屋苑

疫情持續橫行，民政事務總署今日（21日）表示，​因應離島和葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約24萬套快速測試套裝，而上榜屋邨及屋苑包括：逸東（一）邨及逸東（二）邨、荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑，對象包括住戶、清潔工及物管員工。



▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



政府呼籲快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」（www.chp.gov.hk/ratp）申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。