多條屋邨污水樣本呈陽性 政府派快測包 涉逸東邨、葵青多個屋苑
撰文：梁德倫
出版：更新：
疫情持續橫行，民政事務總署今日（21日）表示，因應離島和葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約24萬套快速測試套裝，而上榜屋邨及屋苑包括：逸東（一）邨及逸東（二）邨、荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑，對象包括住戶、清潔工及物管員工。
▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼
政府呼籲快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」（www.chp.gov.hk/ratp）申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。
逸東邨、浩景臺等九個屋苑污水檢測呈陽性 21萬人將獲派快測包大埔中心、利東邨等多個屋苑污水呈陽性 當局向居民派快測包東旭苑、石蔭邨等七屋苑污水檢測呈陽性 16萬人將獲派快測包何文田皓畋、ONE HOMANTIN等13屋苑污水陽性 17萬人獲派快測包將軍澳豪宅Monterey、Savannah污水陽性 西貢、大埔共11屋苑上榜增六屋苑污水陽性 屯門重災涉御海灣、嘉悅半島 派15萬個快測包觀塘四屋苑、沙田第一城共十座污水呈陽性 派約15萬個快速檢測包