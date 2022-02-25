多區污水樣本呈陽性　將派快速測試套裝予住戶及職員

為跟進在深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由明日（26日）起陸續向長沙灣麗翠苑麗柏閣、觀塘安泰邨明泰樓、將軍澳天晉II皇鑽天、將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓、雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓、石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓、荔欣苑及華荔邨以及安定邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以助識別感染者。



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政府今日（25日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

民政事務總署將會由明日（26日）起陸續向受影響大廈住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響大廈包括：

長沙灣麗翠苑麗柏閣

觀塘安泰邨明泰樓

將軍澳天晉II皇鑽天

將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓；雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓

石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓

荔欣苑及華荔邨

安定邨

由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢，亦應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並尋求親友協助循現有途徑取得和遞送深喉唾液樣本收集包。

▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢。