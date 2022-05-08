封區｜將軍澳厚德邨德安樓解封　沒發現陽性個案　一宗檢測不確定

政府今早（8日）解封將軍澳厚德邨德安樓，圍封期間共有1,281人接受檢測，當中沒有發現陽性個案，只發現一宗檢測結果為不確定的個案。



▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼

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政府昨日（7日）下午三時起圍封將軍澳厚德邨德安樓，至今早約七時半完成強檢行動。圍封期間，1,281名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案和發現一宗檢測結果為不確定的個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪675戶，當中119戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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