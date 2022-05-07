封區｜將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢　料周日中午解封

第五波疫情持續，政府今日（7日）表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定圍封將軍澳厚德邨德安樓強制檢測。該廈居民須於晚上10時前接受檢測，預料明日（8日）中午12時解封。



將軍澳厚德邨德安樓今日（7日）圍封強檢，料明午12時解封。（政府新聞處圖片）

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。若封區範圍內的居民過去3個月曾經確診，並已呈報衞生署則無須再檢測。

「受限區域」內如有應屆香港中學文憑考試考生須於翌日參加文憑試，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件，以便檢疫人員為其優先進行檢測。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於2022年5月1日至7日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年5月9日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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