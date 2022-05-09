元朗火鍋店爆疫　黃家和反對食肆設熔斷　曾祈殷倡停業一周

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」先後出現多宗確診個案，食肆昨日（8日）如常營業。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（9日）在電台節目上強調，反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，食客使用「安心出行」便足夠。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一節目提出，確診食肆須停業一周，以追蹤其餘患者，當沒有新個案便可復業。



▼元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



香港餐飲聯業協會會長黃家和在商台節目《在晴朗的一天出發》上又指出，昨日（9日）母親節飲食業錄得3.2億元生意額，是疫情前母親節的八成，認為情況不錯。

香港餐飲聯業協會會長黃家和

黃家和：使用「安心出行」毋須過分憂慮

就元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計已有8人染疫，黃家和強調反對在餐飲業設立熔斷機制，認為除非食肆感染擴大致社區爆發，或再發現新變種病毒，否則毋須一刀切要求食肆停業。黃家和又指出，現時本港首針疫苗接種率超過九成，食肆亦已遵從「安心出行」，認為毋須過分憂慮。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

曾祈殷：停業追蹤患者及檢驗環境樣本

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台《千禧年代》上指出，市民在食肆進食需要除口罩，自然會有風險，認為確診食肆有需要停業，為期一周，以找出其餘患者，當沒有新增個案及環境樣本後便可復業，他提醒食肆要留意抽風系統，市民亦應盡快接種第三針，特別是60歲以上或免疫力弱人士要打第四針。

▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼

