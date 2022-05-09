疫情｜曾祈殷：可考慮要求進入除口罩處所人士　出示快測陰性證明

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計多人染疫，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（9日）在電台節目表示，在食肆除口罩食飯自然有風險，呼籲市民盡快接種第三針，建議政府應考慮在涉及除口罩的表列處所，要求入場人士先出示快速測試陰性證明，培養市民使用快測的意識及習慣。



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曾祈殷在港台《千禧年代》表示，估計本港確診數字會維持100至200宗，有時平穩有時反彈，由於經過第五波後已有不少市民受感染，而且接種疫苗比率亦較之前高，相信未必會出現社區大規模感染。

60歲以上或體弱人士宜接種第四針

就元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計多人染疫，曾祈殷指出，市民在食肆進食需要除口罩，自然會有風險，他提醒食肆要留意抽風系統，市民亦應盡快接種第三針，60歲以上或免疫力弱人士要接種第四針。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

當局宜公布涉重大事件個案追蹤詳情

曾祈殷又提到，現時醫院探病訪客需要出示當日快速測試證明，建議政府考慮涉及除口罩的表列處所參考做法，以減少同類事件發生，並培養大眾使用快測的意識及習慣。

衞生防護中心將重啟流行病學追蹤，但不會對外公布，曾祈殷指重啟追蹤是好事，但若果個案涉及重大可疑，值得社會關注，希望可以實時公布，讓市民提高警覺。

政府早前放寬航班熔斷機制，曾祈殷認為長遠可以取消，若有地區出現高傳染變種病毒才審視是否重啟，但入境旅客的核酸檢測及快速測試是「底線」，他指恢復航班後輸入個案必然會上升，但比率仍較社區個案少，市民毋須擔心。

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