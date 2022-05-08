強制檢測｜觀塘區最多　將軍澳Savannah及銀湖．天峰等豪宅上榜

本港第五波疫情持續，據衞生防護中心最新強制檢測公告顯示，今日（8日）新增40幢大廈上榜，12幢屬私人屋苑，當中不乏豪宅，包括將軍澳Savannah 2座及馬鞍山銀湖．天峰3座等。觀塘區位列18區榜首，共有九幢大廈上榜，其次是沙田及黃大仙區，分別各有六幢及五幢上榜。



公告列明，任何人士曾於5月2日至5月8日期間曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時，須於明日或後日、即5月9日或10日接受採樣以進行核酸檢測。



▼部份強檢大廈▼



觀塘區9幢上榜佔最多

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，有12幢屬私人屋苑，28幢屬公屋、居屋或資助房屋。私人屋苑中，不少屬於豪宅，包括將軍澳Savannah 2座及馬鞍山銀湖‧天峰3座。

在全港18區之中，觀塘區位列榜首，共有九幢上榜，包括牛頭角下邨貴新樓、牛頭角振華苑、觀塘瑞寧樓、觀塘協威園A座及滙景花園15座等。

▼5月8日強制檢測公告▼



祈德尊新邨、富景花園打孖上榜

其次則是沙田區，共錄得六座上榜，包括華翠園23座、愉翠苑愉禮閣、廣林苑茂林閣、新港城4期L座及銀湖．天峰3座等。緊隨其後則是黃大仙區，慈愛苑愛勤閣、慈康邨康秀樓及富山邨富禮樓等五幢大廈上榜。

房協資助房屋荃灣祈德尊新邨及居屋柴灣富景花園打孖上，各有兩座被維入今日的強檢公告。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



+ 8

黃大仙竹園北邨、青衣長康邨增設採樣站

除三個月內曾染疫的康復者，曾於5月2日至5月8日期間曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時的人士，須於明日或後日、即5月9日或10日接受採樣以進行核酸檢測。

當局表示，截至今日下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部份大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約。

政府今日已於黃大仙竹園北邨增設流動採樣站，明日將於青衣長康邨重開流動採樣站，而位於鑽石山富山邨的流動採樣站會延長服務日期至本周二。

▼5月8日 母親節旺角花墟人潮▼

