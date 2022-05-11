$1萬失業支援｜半年無工開　兩日散工致申請被拒　工友：我被遺棄

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0】政府早前推出「臨時失業支援」計畫，向合資格業人士發放一萬元，申請期結束後，有人歡喜有人愁，部份工友陸續收到申請遭拒通知，約6000人因同一原因不獲發一萬元。



有建造業工友向《香港01》表示，自去年12月開始失業，但因三月中工作了兩天，導致申請$1萬失業支援被拒。他質疑，有關當局多次於公開場合表示會酌情處理部分個案，但結果並非如此，「光環當時就拎晒，打工仔被遺棄。」原來，工會亦收到不少類似上述工友情況的求助，由於「臨時失業支援」計畫網站未有上訴、投訴方法，工會將協助工友寫信致相關部門，批評政府對打工仔的苦況未有援助，希望政府兌現當日承諾從寬處理工友申請。



政策創新與統籌辦事處回覆稱，不會就每個個案作出評論，而截至五月三日，計劃已批出超過15萬宗申請，另有接近三萬個申請者不符資格，當中約兩成是「失業或因指定處所受限而停工少於連續30天」，換言之，有約6,000失業工友因曾工作而申請被拒。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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朋友建議不要申報兩日工作記錄 工友：政府話酌情審批

從事地盤工作的吳先生由去年12月下旬開始失業，惟曾於3月17及18日工作，因為工地有同事確診新冠肺炎，公司於3月19日起叫工友暫停不用上班，並一直失業至今。他表示，清楚計劃申請門檻，亦有朋友建議不要申報兩日工作記錄，但多次從記者會、電台節目，都聽到特首林鄭月娥、政策創新與統籌辦事處重覆稱願意酌情處理，不會硬性劃出界線等，故此亦有如實申報。

失業逾90日收入僅$2000 致電查詢獲告知不設上訴

而早前申請結果出爐，收到申請結果為「不獲批」，原因一項寫道「提交申請時，失業少於連續30天。」他批評，申請當時失業已逾90天，但因曾工作兩日，賺了不足2,000元人工，就被拒於門外，又曾致電熱線查詢，但得到回覆稱計劃未設有投訴或上訴機制，「光環當時就拎晒，打工仔被遺棄」。他又指，現時僅靠儲蓄渡日，「一萬蚊夠洗兩、三個月，交租、食飯，惟有慳住洗。」

（政府）光環當時就拎晒，打工仔就被遺棄......一萬蚊夠洗兩、三個月，夠交租、食飯，𠵱家惟有慳住洗。 吳先生

鄧家彪指辦事處收到不少工友求助。（資料圖片）

工聯會鄧家彪：對企業寬鬆 對失業打工仔就手緊

工聯會立法會議員鄧家彪表示，其辦事處收到不少工友求助，除了與吳先生類似個案外，亦有因無清晰解僱證明而申請被拒，強調政策屬單次性，應貫徹其目的執行，會協助工友寫信上訴，亦建議開設網上申訴渠道，「批咗三分一已有三萬宗申請被拒，依家惟有逐個個案寫信，都大數目。」

當局曾多次表示會酌情處理工友申請，（工友申請被拒）好不滿，保就業金額大都可以對企業寬鬆，點解對打工仔嘅失業支援就勒住勒住？ 工聯會立法會議員鄧家彪

他又指，當局曾多次表示會酌情處理工友申請，網頁上的「常見問題」中的情境題亦有寫明，「（對事件）好不滿，保就業金額大但都可以對企業寬鬆，點解失業支援對打工仔就勒住勒住。」

官方網頁的「常見問題」中亦有寫明會酌情處理工友情況。(「臨時失業支援」計劃網頁截圖)

6000宗申請因停工少於連續30天不獲批

創新辦回覆稱，會考慮酌情處理可能只相差一兩天便符合30天失業或因指定處所受限而停工的個案，由於每個申請屬個別審批，需要考慮申請人申請時所提供的資料，不會就每個個案作出評論。而截至5月3日，計劃已批出超過15萬宗申請，另有接近三萬個申請者不符資格，大約兩成是「失業或因指定處所受限而停工少於連續30天」，即約6,000宗。