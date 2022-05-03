臨時失業支援｜累計逾15萬人獲批資助　當局目標本月「清零」

政府早前推出「臨時失業支援」計劃，為短期失業人士提供一筆過一萬元支援。政策創新辦今（3日）公布，已完成第三批審核，將發放資助予合共約 57,000名成功申請者，包括約31,000名有強積金戶口的申請人及逾26,000名沒有強積金戶口的申請人。

發言人指，當局已先後批核超過15萬個申請，目標是今個月內發放資助予所有合資格申請人。翻查資料顯示，當局早前接獲逾47萬申請。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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已陸續通知不符資格3萬申請者

政府發言人表示，另有接近3萬申請者不符資格，並自上星期起陸續收到不獲批核的手機短訊或電郵。

發言人又提到，如有需要，計劃代理人在審批時，會聯絡申請人要求提供補充資料。由於申請數目超出預期，當局已增加人手以加快處理。申請者如果有強積金戶口，一般可以在提交申請後約四星期獲發資助，但申請個案中有超過四成是沒有強積金戶口，需要較長時間處理，當局會適時公布下一批成功申請者。申請人可以登入計劃的專用網站查詢申請狀況。

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