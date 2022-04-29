臨時失業支援｜僅15.3%受訪基層符申領資格　社區組織倡放寬門檻

港府早前推出臨時失業支援計劃，為合資格的失業人士提供1萬元補助，申請限期早前已截止。

循道衛理觀塘社區服務處神愛關懷中心，於3月24日至4月12日，針對觀塘區基層僱員疫下就業、收入及生活進行網上調查，收集205份有效問卷，發現只有約15.3%受訪對象符合申請臨時失業援助的資格，組織建議港府延長計劃，同時放寬申請門檻，容許開工不足的基層，亦可申請援助。調查又發現，不少基層幾近財困，有七成受訪家庭資產跌至不足五萬元。



有基層家庭指，因從事飲食業的丈夫近日才加入失業大軍，未能受惠臨時失業援助，希望政府在香港走出疫情難關前，可繼續推出有效措施為基層提供援助。



調查發現，只有約15%受訪者符合臨時失業援助申請資格，當中有約37.8%受訪者表示因過去30日並非零收入或零工作。（馬煒傑攝）

循道衛理觀塘社區服務處神愛關懷中心的調查發現，只有約15.3%受訪者符合臨時失業援助申請資格，在未符申領資格的受訪者當中，有約四成（37.8%）表示，因過去30日並非零收入或零工作；亦有15.8%受訪者表示，因早於2021年10月前已失業，未能符合1萬元補助的申請資格。

該中心的社區服務督導主任鄧寶山指出，調查中有七成受訪者並非零收入，但收入較疫情前下跌三成至六成半不等，經濟條件相當困乏，但未能受惠臨時失業援助。負責調查的社工洪俊毅也指，當局雖然指會酌情處理申請，但他接觸到的申請個案中，至今均未收到回覆申請成功與否。

洪建議應將計劃改為「臨時失業及就業不足援助」，將開工不足僱員納入支援範圍，並將計劃延長最少三個月，每個月發放一萬元，助基層家庭度過難關。

社工洪俊毅毅指局方雖然指會酌情處理，但所有接觸到的申請個案至今均未收到回覆申請成功與否。（馬煒傑攝）

另外，調查發現不少家庭在疫情下收入大減，收入減少一半，四成受訪者更指家庭沒有任何收入。受訪的基層家庭亦面臨財困，近七成（70.7%）受訪者的家庭資產不足5萬元。同時有超過九成受訪者表示，需節衣縮食節省開支，70.4%則減少子女學習及課外活動的開支；有43.9%受訪者表示需向親友借貸。另有14.8%受訪者則以信用卡周轉，應付經濟壓力。

鄧寶山指，有64.4%的受訪者對政府的支援感不滿，認為各項支援不足，如當局派發電子消費券，無法支付租金，解燃眉之急。鄧建議，當局應研究「失業援助」政策，例如參考外國失業保險制度，長遠應付未來不可預視的經濟動盪。

社區服務督導主任鄧寶山指出，雖然有七成受訪對象並非零收入，但收下跌三成至六成半。（馬煒傑攝）

陳女士的丈夫，近日加入失業大軍。她說，丈夫任職的食肆，要求他在3月21日至4月11日停工，復工兩日後卻被解僱。她說，因丈夫失業，家中經濟面對沉重壓力，但臨時失業援助申請期已過，丈夫新近失業亦不符申請資格，冀港府可推出更多援助措施，為基層提供支援。

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