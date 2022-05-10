疫情｜增273宗確診　27宗輸入個案　22歲外傭於僱主家暈倒送院

本港今日（10日）新增273宗確診個案，新增個案連續四日少於300宗，第五波疫情以來，累計有逾119.4萬宗確診個案。另外，今日新增5宗死亡個案，第五波疫情累計9,139人死亡。



在273宗新增個案中有27宗為輸入個案，包括一名昨日在僱主家暈倒入院的外傭，她入院後的檢測呈陽性，CT值高逾34、即病毒量低，但今日檢測已呈陰性，似是復陽個案。



多5人死亡 累計個案達9139

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增273宗個案，當中138宗為核酸檢測陽性個案，另外135宗為快測陽性。另外，醫管局再呈報多5宗死亡個案，死亡個案總數達9,139宗。

增27宗輸入個案 6宗昨日抵港

在今日新增個案中，有27宗屬輸入個案，當中6宗是昨日（9日）抵港人士，涉及4個航班，另有2宗為5月8日乘坐航班TK083抵港的人士。另外19宗則是較早前抵港人士，當中有15宗於檢疫酒店發現，都是介乎第2至6日的樣本。

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22歲外傭僱主家中暈倒入院 疑為復陽個案

張竹君提到，有1宗輸入個案是於抵港後第10日發現，患者為22歲外傭，於4月30日由印尼抵港，5月9日在僱主家中暈倒入院，其CT值高、超過34，至今日再進行檢測，結果已呈陰性，相信是較早前曾染疫而不自知的復陽個案。

另外亦有3宗於第12日發現的個案，包括兩位32歲及25歲的人士及1歲的嬰兒，三人分別從新加坡、尼泊爾、英國抵港，他們的CT值均處高水平，相信都是復陽個案，未來會安排做全基因分析，進一步了解是否屬輸入性復陽個案。

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院舍特別檢測20至30人疑復陽 學校增34宗呈報

至於院舍，並無新增個案，但社署於5月6日開始為全港安老院住客進行的特別檢測，暫時已採集3000多個樣本，當中有20至30人疑似復陽個案。張竹君指，這些院舍曾爆疫，會再做檢測。

學校方面，經歷佛誕長假期後，當局今日收到34宗經學校呈報的個案，涉及32間學校，當中3人就讀幼稚園、14人就讀小學、另有14名中學生及中學教職員。在過去七日，有3間學校累積兩個案，但確診者之間並無直接的接觸。

康復者身上帶病毒基因片段 無徵狀感染者亦會復陽

就復陽的情況，張竹君指，復陽個案有兩種，一種是有呈報的百多萬宗個案，但患者康復後，身體仍會帶著病毒基因片段，時間可能是幾星期，甚或兩三個月，但這些病毒沒有傳染性，不過在核酸檢測時，容易找到這些病毒基因片段而呈陽性，但其CT值一般較高、達30以上。

而另一種，則是不知道自己感染、或沒有呈報，張竹君指社區應有很多這類個案，如港大推斷，或達四、五百萬個個案。她提到，當中有些個案沒病徵但已康復，當做徹底些的檢測，如院舍檢測，就很容易會找到這些個案。

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