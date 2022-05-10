放寬社交距離｜5.19有乜重開　酒吧等處所營業時間、人數上限一覽

【放寬防疫措施/放寬社交距離措施第二階段/酒吧防疫措施/酒吧營業時間/卡拉 ok 打針】本港近日確診個案回落及徘徊於200至300宗水平，政府最新決定如期落實放寬第二階段社交距離限制措施，特首林鄭月娥今早（10日）表示，將於5月19日重開599F章所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館等娛樂場所，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人。相關處所重開後的營業時間、人數上限及打針要求，一文看清。



▼5.19重開599F章表列處所▼



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酒吧停業逾四個月重開 限四人一枱

特首林鄭月娥指，政府將如期在5月19日落實放寬第二階段社交距離限制措施。據政府早前公布，599F章所有表列處所均可重開，其中酒吧營業時間至凌晨1時59分，每枱限坐4人，顧客人數最多為處所容納量上限的75%，場內亦禁止進行任何現場表演及跳舞活動。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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所有表列處所5.19重開

其他仍未重開的表列處所，包括浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪，在5月19日均可重開。當中夜總會的重開規定與酒吧相同，而卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、及派對房間，營業時間及顧客人數規定與酒吧相同，但每個房間、每個隔格、或每枱則最多只可容納8人。

宴會人數增至120人、戲院容所有觀眾場內飲食

至於早於5月5日已放寬至8人一枱的餐飲處所，5月19日起，堂食時間延長至晚上11時59分;宴會人數上限由20人增至120人；場內亦可恢復卡拉OK及麻將天九耍樂活動。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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此外，早前已經重開的戲院，入座率亦由50%增至85%，並取消須打齊三劑疫苗才可飲食的限制，即所有觀眾均可在場內飲食。

▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼

