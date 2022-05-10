譽‧港灣、麗晶花園污水檢測呈陽性　房屋署將派17萬個快測包

政府今日（10日）表示，觀塘、深水埗及黃大仙區共30幢大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，以下屋苑將獲發快測包：

觀塘區 — 啟業邨及麗晶花園

深水埗區 — 元州邨、寶熙苑、永隆大廈、恒寧閣、恒輝閣、恒順大廈、悅雅、日輝大廈、永隆街12-14號（雙號）、瑞麗閣、興隆大廈、青山道216-218號（雙號）及237-251號 （單號）

黃大仙區 — 崇齡大廈、康強大樓、康強洋樓、新蒲崗廣場、安強大樓、安福大樓、昌泰大廈、景福街51-81號（單號）、裕富大廈、信安大樓、譽‧港灣、越秀廣場、如意樓、安發唐樓及新蒲崗大廈

政府提醒，進行快速測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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