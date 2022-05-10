確診大廈｜增93幢新上榜　元朗區最多　曼克頓山、御龍山上榜

第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心最新公布（9日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,881幢大廈出現確診者，較日前的1,893幢回落。在十八區中，以元朗區最嚴峻，共有177幢大廈出現確診者，其次為沙田區有175幢上榜。

至於新上榜的大廈有93幢，亦以元朗區數目最多，其次是深水埗區及沙田區。新呈報大廈中有不乏豪宅及中產屋苑，如位於美孚的曼克頓山、火炭御龍山、小西灣藍灣半島、啟德Oasis Kai Tak等。



▼部份確診大廈▼



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過去兩周1,881幢大廈有確診 元朗區成重災區

根據當局最新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,881幢大廈出現確診者，剛日前的1,893幢稍為回落。在十八區中，以元朗區為重災區，共177幢大廈上榜；其次是沙田區及觀塘區，分別有175幢及165幢大廈上榜。此外，仍有六區有逾百幢大廈上榜，包括屯門區、葵青區、西貢區、深水埗區、東區、及黃大仙。

多區豪宅及中產屋苑上榜 包括曼克頓山、藍灣半島

名單上有93幢大廈屬新上榜，不少屬豪宅及中產屋苑，如位於清水灣半島8座、將軍澳維景灣畔8座、美孚曼克頓山2座、火炭御龍山3座、小西灣藍灣半島7座、天后海景軒、啟德Oasis Kai Tak 2座等。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



元朗區增10幢新上榜大廈 逾半位於近郊

在十八區中，元朗區有177幢大廈上榜，當中有10幢屬新上榜，在確診大廈數目及新增大廈數量均為全港最多。而區內新上榜的大廈中，其中3幢位處市區，包括慧景軒2座、金馬大廈及朗睛邨青朗樓，其餘都是位於近郊的屋苑或村屋，如十八鄉的縉瑤、振興新村32座、水蕉老圍、水流田等。

至於沙田區，共有175幢大廈於過去14日曾有確診。該區新上榜的8幢大廈，有2幢屬公屋、2幢屬居屋，其餘4幢屬私人屋苑，包括御龍山3座、雅景臺2座、銀禧花園7座及濱景花園4座。

▼5月9日 確診大廈名單▼



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港島東區122幢大廈有確診 增7幢屬港島最多

港島方面，東區有122幢大廈有確診，另外三區則各有逾50幢大廈。除南區並無新大廈上榜，另外三區合計，共新增16幢大廈。當中東區佔7幢，亦屬港島最多，杏花邨再有2座上榜，包括40座及45座；區內豪宅藍灣半島7座亦榜上有名。

而中西區新增的則大多是單幢式大廈，包括正德大廈、和益大廈、南海大廈及福陞閣；餘下一間為區內酒店「西城六十」。灣仔區則有2幢大廈新上榜，包括倚雲閣及海景軒。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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過去兩周10幢宿舍有確診 3幢屬大學宿舍

宿舍方面，截至5月9日，名單上仍有10幢宿舍在過去14日曾有確診，當中7幢屬紀律部隊或警察宿舍，另外3幢為大學宿舍，包括香港浸會大學學生宿舍、城市大學學生宿舍、及香港科技大學教職員宿舍7座。