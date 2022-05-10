港台精簡諮詢架構　節目顧問團任期屆滿停運　重整觀眾意見調查

廣播處長李百全去年三月「空降」統領香港電台後，該台節目製作路線改變，連老牌皇牌節目《城市論壇》也停播，當時惹起外界批評干預編採自主。

港台今日（10日）表示，目前已有多個渠道收集觀眾和聽眾意見，為精簡諮詢架構，上月底任期屆滿的節目顧問團已停止運作，又指會按去年發表的檢討報告，整合和重新設計聽眾／觀眾意見調查，完成調查後將向顧問委員會提交報告。



港台稱，上月底任期屆滿的節目顧問團已停止運作。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

港台表示，已有多個渠道收集社會不同界別人士意見，包括觀眾／聽眾調查、網上問卷調查、焦點小組討論、座談會等，為精簡諮詢架構，「香港電台節目顧問團」4月完成任期後，已停止運作。港台在新聞稿中感謝顧問團提供的意見。

港台引述去年二月商務及經濟發展局發表的《香港電台的管治及管理檢討報告》指，建議該台改善其各種聽眾／觀眾調查報告的運用，以更有效收集公眾對其服務表現的意見，並應與港台顧問委員會建立更積極及合作的伙伴關係，讓顧委會能監察港台節目符合公眾期望的程度。

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港台稱，因應商務及經濟發展局去年二月發表的港台檢討報告的建議，在檢討現行各種收集公眾對港台節目意見的渠道後，將整合並重新設計港台就其電台及電視服務表現進行的定期聽眾／觀眾意見調查，在完成調查後向港台顧問委員會提交報告。

根據港台前年向區議會提交的文件，港台在1993年成立「電視節目顧問團」，並在2006年將之升格為「香港電台節目顧問團」，成員來自不同界別，包括學術界、社會服務界、文化演藝界等，並會定期向區議會邀請區議員加入。港台當時稱，成立顧問團是要收集社會不同界別人士對該台節目及未來發展的意見，並會每年均會舉行會議，形容是要直接聽出顧問的「真知灼見」。

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顧問團中19名成員去年三月底，即李百全上任不足一個月內，發表聲明批評李百全連同時任助理廣播處長區麗雅，接連整肅和清洗港台電視部的節目內容，漠視對港台編輯自主和新聞自由的承諾，意圖將港台貶為政府的宣傳機器，對此感到憤怒，批評做法違反港台約章。參與聯署的包括時任區議員胡穗珊、黃文萱，亦有大律師石書銘和資訊科技商會榮譽會長方保僑。