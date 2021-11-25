《頭條新聞》被指不實及辱警遭警告　港台記協求覆核　裁部份勝訴

通訊局裁定港台節目《頭條新聞》去年其中一集內容污衊和侮辱警方，向港台發警告。香港電台工會及記協就此提出司法覆核，要求推翻通訊局決定。工會質疑，《頭條新聞》是諷刺時弊的節目，但通訊局把《頭條新聞》歸類為個人意見節目，以錯誤的標準處理投訴。法官早前聽取陳詞後，今(25日)頒下判辭，工會及記協部份申請被裁定勝訴。



通訊局早前裁定《頭條新聞》涉案集數中的兩部份，即「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視廣播守則》。法官同意局方就節目中「污衊和侮辱警方」，及單就「驚方訊息」部份資料準確性的裁定，維持原判，其他裁決則不穩當須被推翻。

未能證無品芝麻官資料不真確

法官認為，局方在判斷節目內容是否有違規時，有責任去證實被投訴的內容是否不實或錯誤。而局方就「無品芝麻官」的決定中，並沒有就節目提到事實準確性作出裁定，該部分節目提及警察是否有足夠的口罩供應。惟局方在考慮時，未有任何證據證明有關資料不正確，亦未能證明港台未有盡力去證實資料的準確性，故認為局方在這部份的裁決並不穩當。

港台曾邀請警方回應

此外，港台曾兩次邀請警方就內容作回應或澄清，警方卻拒絕並對他們的邀請置之不理。然而就通訊局的信函所見，他們並沒有把港台的這個舉動考慮在內。法官認為，港台曾邀請警方解釋其立場，顯示他們曾嘗試呈現事件不同的角度，這是局方在考慮港台是否違規時必須考慮的因素，然而局方未有顧及，實屬不公。

未要求局方再作考慮

然而法官不會要求通訊局重新考慮被推翻的裁定。他指港台已公佈暫停製作《頭條新聞》，亦不見得該節目會恢復，認為若發還予通訊局考慮並無實際用途。至於通訊局會否重新考慮，則由局方自行決定。

申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。涉案集數於去年2月14日播出，通訊局於同年5月19日裁定該集污衊和侮辱警方等投訴成立，向港台發警告。

《頭條新聞》被投訴涉辱警的內容及申請人的論點。(詳看下圖)

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認為局方以錯誤標準處理投訴

申請人早前陳詞指，《頭條新聞》是諷刺時弊的節目，以誇張和滑稽方式反映公眾的意見，或開玩笑以娛樂觀眾，沒有人會視所有內容為事實，又指對此類節目，應有較大的容忍度。惟局方卻把《頭條新聞》歸類為個人意見節目，以錯誤的標準處理投訴。

內容未有煽動他人憎恨警方

申請人強調，相關內容未有煽動他人憎恨警方。雖然「驚方訊息」中，主持人王喜身穿類似警員制服，從垃圾桶出現，然而若此舉是要嘲笑警方，主持人可在堆填區出現。

局方指頭條新聞已被歸類為個人意見節目

通訊局的代表卻回應稱，局方委員由教師和傳媒工作者等不同界別組成，具處理相關投訴的經驗。港台享有編輯自主，同時亦需遵守《電視廣播守則》。此外，港台於2001年，已把《頭條新聞》歸類為個人意見節目。

節目播出時仍受社會事件影響

此外，涉案集數播出時，本港仍受2019年的社會騷亂事件影響，警民關係撕裂。主持身穿類似警員制服，在垃圾桶出現，無疑屬詆譭警方。 局方又指，港台為政府機構，未享有《基本法》保障的言論自由。

案件編號：HCAL1658/2020