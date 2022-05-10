中大政治與行政學系擬與兩課程合併 冀扭轉收生不足及財赤壓力
撰文：陶嘉心
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中文大政治與行政學系盛傳重組多時，糸主任盧永鴻早前指有意將「全球研究」和「數據科學與政策研究」合併入政政學系。
據悉，中大近日向學生發出電郵，指三科有部份課程吻合，建議可進一步探討共享課程，以減少重疊，甚至可探討究設立雙主修或雙學位課程。此外，小組建議成立新學院統整有關課程，若建議獲得通過，將會於2023/24學年起落實。
中大社會科學院早前成立研究小組，就「政治與行政學」、「全球研究」和「數據科學與政策研究」等課程作出檢討。
建議設立新學院統整
小組表示，近年文憑試考生的申請數目下跌，當中去年「政治與行政學」的收生人數及錄取分數未如理想，並因錄得年度赤字及累積赤字，故正面對財政壓力。相反，「全球研究」和「數據科學與政策研究」兩個課程財政健康，過去有累積盈餘；而前者亦無面對收生問題，後者近年收生雖有輕微下滑，但仍有待觀察。
小組又指，三科有部份範疇吻合，故認為可進一步探討共享課程，以減少重疊，並研究設立雙主修或雙學位課程，認為重組可助面對急速變化的學術發展，並能回應社會需要和學生興趣，而學生亦能有更多選擇。
小組建議設立新學院，由學院院長等人負責管理行政，並將於2022/23年提交相關計劃，若獲得接納，將會在2023/24學年推出，而選址則仍有待商討。
諮詢期間可提出意見
電郵指出，學生、員工、校友等持分者，可在5月6日至6月9日提出意見，除了舉行會議及論壇外，同時亦能在網上提交書面意見。
翻查資料，政治與行政學系是中大聯合書院首創的學系，歷年培育過不少政界名人，例如立法會議員梁美芬，以及前立法會議員林卓廷、區諾軒等人，而警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓亦中大在政治及行政學畢業。
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