李嘉誠外甥查逸超獲委任中大校董會主席　5.1起生效　任期三年

政府今日（29日）宣布，特首以香港中文大學監督身份，接受中大校董會提名，委任長和系資深顧問李嘉誠的外甥、現任中大校董會成員的查逸超為中大校董會主席，任期由今年5月1日起生效，為期3年。



查逸超獲委任為中大校董會主席，任期由今年5月1日起生效，為期3年。（中大圖片）

查逸超表示，很榮幸在中大的歷史性重要時刻獲委任為校董會主席，熱切期待與大學所有成員一起慶祝中大60周年，實現大學5年策略計劃中的目標。

查逸超是福田集團控股有限公司資深顧問，在加入福田集團前，曾任美國西北大學全職管理人員及大學教授。他現為美國西北大學榮休教授及香港大學牙醫學院榮譽臨床教授。繼擔任香港科技大學校董會副主席後，他被委任為中大校董會成員；他亦是多個政府諮詢委員會及非牟利組織的董事會成員，包括獲邀成為行政長官創新與戰略發展顧問委員會成員。

梁乃鵬任期將於2022年4月30日屆滿。（資料圖片 / 羅君豪攝）

中大校長段崇智表示，查逸超在高等教育界有豐富領導經驗，在公共服務方面貢獻良多，熱切期待與他推動中大發展。他亦衷心感謝即將卸任的校董會主席梁乃鵬，稱他是一位傑出領袖，在任期間帶領大學達成多項重要發展計劃及度過種種挑戰，為中大未來發展奠下良好基礎。

教育局發稿讚賞查逸超是傑出的社會領袖，對香港社會貢獻良多；又指他在高等教育界擁有豐富經驗，深信在他的帶領下，中大必定能精益求精，再創佳績。發言人亦向梁乃鵬致謝，指在其領導下，中大鞏固世界頂尖大學地位，在教學和研究上精益求精，成就斐然。