段崇智續任︱梁美芬：接多方信件要求立法會跟進　先邀教育局調查

香港中文大學校董會早前通過續聘段崇智任中大校長，其任期將續至2026年12月31日。基於段崇智在反修例風波事件的表現，續任事宜受到多方質疑。教育事務委員會主席梁美芬今（6日）在會上表示，收到不少各界關注事件的信件，早上亦收到一批中大校友信件要求跟進，但她稱暫不就個別事宜作出調查，會先邀請教育局及大學教育資助委員會跟進整體大學管治情況，並強調立法會有權監管公營大學公帑使用及校內管治問題。



各界信件要求跟進中大校長續聘 梁美芬：先邀教局跟進

段崇智獲續聘事件，連日內引起各界爭議，全國政協副主席、前特首梁振英更發帖質疑有關決定，立法會議員何君堯及陳月明已去信教育事務委員會主席梁美芬，表達對段獲續聘的不滿，並要求中大代表到立法會解釋。

教育事務委員會今開會，主席梁美芬在會議甫開始時已表示，今早接獲一批中大校友的信件，要求該會跟進中大校長續任事宜，過去亦收到不少來自社會各界的同類信件，包括家長及市民等。她表示，現階段暫不會就個別事件進行調查，會先邀請教育局跟進現時整體大學管治情況，例如所有公營大學校董會是否都有立法會議員監管、校長遴選程序及公營大學條例等，並向委員會匯報，再決定跟進工作。

梁美芬稱立法會有權監管公營大學公帑使用及管治事宜。（資料圖片）

三議員為中大校董會成員

梁美芬又稱，目前部份公營大學校董會有立法會議員，中大校董會則有三名，她認為該三位議員已代表立法會履行決定，「我認為佢地充分考慮咗立法會意見，因為佢哋一路係度跟進大學管治事宜，上一屆（立法會）都好幾次討論大學管治問題同學生質素係咪符合社會期望。」據中大網頁，三名議員分別是張宇人、劉國勳及麥美娟。

立法會有權監管公營大學管治問題

她又提及自己在2002年以大學教授身份，就城大法律學院續聘教員涉種族歧視事件，受邀到立教育事務委員會作證，該事件過去政府亦曾就大學管治事宜聘顧問撰寫報告。她指當時做法是，只要公營大學在學術方面不涉違法，就有自主權，但涉及公帑運用及大學管治問題，包括公眾對大學表現的期望等，立法會及公眾都有監管權利。