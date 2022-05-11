上水彩園邨、天水圍天盛苑等15屋苑污水呈陽性　政府派快測包

政府今日（11日）表示，北區、屯門及元朗共15個屋苑及地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括彩園邨及屯門偉景花園及彩暉花園等，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工，派發合共約22萬個快速抗原測試包，供相關人士自行檢測，以輔助識別感染者。



▼部份污水樣本呈陽性的屋苑▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑和地點包括：

．北區 — 彩園邨、和合石村及和興村

．屯門區 — 楊小坑村、偉景花園、彩暉花園、御半山、御半山II期、怡樂花園、景峰花園、景峰豪庭、景新臺及富泰邨

．元朗區 — 天盛苑及天華邨

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁連結（www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html）。

政府提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。