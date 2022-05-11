伊院急症室醫生何曉輝親解第五波疫情　在員工大會流下男兒淚原因

第五波疫在3月初到頂峰，一日七萬多宗確診個案，多間公立醫院不勝負荷，伊利沙伯醫院更是重災區，最高峰時逾四百名病人滯留在急症室。當時曾在醫院一個員工大會上流下男兒淚的何曉輝醫生，行醫36年、是伊院急症室顧問醫生。最近獲頒醫管局2022年傑出員工獎，提及當日淚灑當場，他剖白並非因為個人壓力，而是因為看到同事工作辛苦，故一時感觸，又坦言同事從來沒有放棄過，沒有人是逃兵，「大家都係盡做」。



曾見證嘉利大廈火災、沙士襲港，到新冠肺炎第五波疫情患者逼爆醫院，現年60歲的何曉輝已届退休之齡，原本在農曆年前休假的他，本應在4月30日Last day(最後上班日)，但由於2月中第五波侵港，伊利沙伯醫院工作繁忙，於是他再度返回醫院幫手，並決定延遲半年退休。

落淚非因工作壓力：見到同事辛苦一時感觸

今年在3月醫院的員工大會上，何曉輝落下男兒淚，片段在網上流出，引起不少迴響。他近日因獲傑出員工獎而接受傳媒訪問時坦言，當日並非因為個人壓力而落淚。他說，當日是因為看到同事辛苦，一時感觸。不過，對於當時醫院服務爆煲，患者在病房要與遺體共存的惡劣環境，他就不欲再多談。

做醫生咁多年都冇乜壓力，做醫生預咗有啲時候冇得放工 ，有時做唔晒就夜啲放工...當日係因為睇到同事辛苦，一時感觸。 何曉輝醫生

第五波疫情殺到，何曉輝認為同事氣餒，並非因體力難支撐工作，而是因病人數量太多，「可能已經做咗10幾個鐘，仲見到病人處理唔到，或者已經處理咗，但仲未上到病房。」因產生無力感，繼而感崩潰。

因為collapse（崩潰），即是放棄，大家沒有放棄過，雖然大家有少少沮喪，但都繼續工作，無做逃兵。 何曉輝醫生

不過，在何曉輝眼中第五波疫情，並未令醫療系統崩潰，醫管局當時容許染疫員工如7日內無病徵，可以返回工作崗位，但他強調，「未見過一個受感染同事，超過7日唔返工。」

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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面對疫情、災難威脅預防是重要一環

「見慣大場面」的何曉輝認為，不論是疫情或災難事故，預防都是重要一環，「最好件事唔好發生」，正如當年嘉利大廈大火死傷慘重，若大廈防火問題得到處理，就不用有這麽多人喪命。又正如第五波長者若有針，可減低死亡率，惟很多時「現實不會跟計劃進行，事情一發生大家都係盡做。」

吸取第五波教訓，何曉輝相信第六波會處理得更好。因第五波已有亞博治療設施、其他社區隔離設施，加上接種率大升，相信有第五波經驗，無論在設施、人員、心態，第六波均有信心可好好處理。

何曉輝1986年醫科畢業後，即加入伊利沙伯醫院工作，在機緣巧合下加入急症室發展創傷服務。回憶起剛畢業時，做實習醫生僅3個月，當時發生了一宗交通意外，一名Van仔司機失事撞向圍欄，被鐵通插穿肚。

「凌晨3、4點畀人call去睇症，個傷者打橫送嚟，一開始仲以為有條屍瞓咗喺度。」何曉輝形容當時手足無措，幸而最終都可以救回傷者。自此之後，他開始覺得創傷服務值得做下去，因此在1994年轉到急症室工作。

要保持熱心幫助病人的心態

何曉輝認為做醫生態度最重要，因為行醫不僅要具備知識及技能，更要有良好的態度，無論對自己、病人或同事。尤其是對病人，身為醫生應為病人著想，「真係要適時畀意見病人同家屬」 ，提供最好的選擇方案，而非「將個波抛比佢哋」 ，保持有熱心幫助病人的態度，「病人係能夠感受到」。

雖然已屆退休之齡，但他直言，因為太太尚未退休，之後可能會休息一兩個月，再返伊院繼續做臨床工作，惟不會再從事管理方面的工作。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼

